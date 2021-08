Blake Griffin, sur Lakers et Heat : “Ces équipes ne fonctionnent pas”

Les Lakers de Los Angeles Oui chaleur de Miami Ils ont été les deux grands protagonistes de la Free Agency 2021 de la NBA. Les deux franchises ont réussi à améliorer considérablement leurs rosters respectifs au point d’être à nouveau les principaux candidats à concourir pour le ring du championnat, avec LeBron James et Jimmy Butler comme principaux capitaines de leurs équipes.

Cependant, la tendance à créer des «super équipes» que les Lakers et le Heat ont suivies pendant ce marché n’a pas plu à beaucoup de fans, et il semble que certains des joueurs de la NBA eux-mêmes ne le fassent plus maintenant. C’est le cas de Blake griffon.

Griffin, qui a renouvelé dans cette Free Agency 2021 avec les Brooklyn Nets, une équipe qui a Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving comme stars principales (et des stars secondaires comme Joe Harris, Patty Mills, Bruce Brown, DeAndre Jordan et Blake lui-même) . ), a assuré dans ses déclarations les plus récentes ce qui suit à propos des “super équipes”:

“Vous regardez ces équipes et à la fin de la journée, avec les choses sur papier, c’est difficile à digérer. J’ai été dans des situations où une équipe accumule des stars (en référence à leur passé aux Los Angeles Clippers), et non ça finit par fonctionner », a déclaré Blake Griffin.

La peur à Brooklyn

Qu’il ait raison ou non avec ses mots, la réalité est que Griffin est dans un Nets qui aura du mal (avec trois des 10 meilleurs joueurs de la NBA) à éliminer l’une de ces “super équipes” qui mentionne .