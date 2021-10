Blake Lively a appelé un compte Instagram pour avoir publié une photo d’elle et des enfants de Ryan Reynolds

21 octobre 2021 / Publié par : Allison

Il y a des parents célèbres qui attendent à peine d’essuyer le liquide amniotique du visage de leur enfant avant de les partager avec le monde. Mais certains parents célèbres sont à l’opposé. Blake Lively et Ryan Reynolds, par exemple. Un compte Instagram dédié aux enfants célèbres a récemment ressenti la colère de Blake après avoir décidé d’obtenir des likes pour une photo mettant en vedette les visages dégagés de leurs trois enfants.

Blake et Ryan ont trois filles – James (6), Inès (5), et Betty (2) – et ils ne sont pas totalement secrets avec leurs enfants. Ils ont laissé le bon ami de Blake Taylor Swift révéler le nom de Betty dans une chanson folklorique, de tous les lieux. Mais ils sont assez protecteurs de leur identité. Il n’y a aucune photo de leurs enfants sur les comptes Instagram de Blake ou de Ryan, et ils n’ont vraiment amené leurs enfants qu’à un seul événement de l’industrie (James et Inez ont rejoint Ryan lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame). Mais cela ne signifie pas que leurs enfants se rendent en public avec des masques de mascarade couvrant leur visage. Il y a des photos de paparazzi de Blake, Ryan et de leurs enfants. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour la tentative de Blake et Ryan de garder leurs enfants privés. Mais une excellente nouvelle pour les comptes Instagram consacrés à la publication de photos d’enfants de célébrités.

L’un de ces comptes, Hollywood Star Kids, a récemment publié une photo de la famille Lively-Reynolds. Mais ce n’est plus là, car Blake les a appelés dans les commentaires. Et si ce que Blake a dit est la vérité, alors se faire mâcher par Serena van der Woodsen n’aurait pas dû être une surprise, car elle leur aurait demandé de ne pas publier de photos de leurs enfants dans le passé. via E! Nouvelles:

« C’est tellement dérangeant », a commenté Blake. « J’ai personnellement partagé avec vous que ces hommes traquent et harcèlent mes enfants. Et vous publiez toujours. Vous avez dit que vous arrêteriez. Vous m’avez personnellement promis. Ce n’est pas une appréciation fortuite. C’est VOUS qui exploitez aussi de très jeunes enfants. S’il te plaît. Effacer. S’il te plaît. » « Certains parents sont d’accord avec ça », a poursuivi l’alun de Gossip Girl. « Nous. Sommes. NE PAS. »

Après que Hollywood Star Kids ait supprimé le message, Blake a remercié tout le monde de l’avoir aidée à les traîner pour avoir exploité le visage de ses enfants au nom d’un engagement accru sur les réseaux sociaux.

« Merci à tous les comptes NON SUIVANTS qui exploitent les enfants », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. « VOUS faites TOUTE la différence. Merci pour votre intégrité. Merci. »

Je suppose que Blake et Ryan veulent laisser leurs enfants décider s’ils veulent ou non être célèbres. Après quoi, ils peuvent se sentir libres de se présenter et, par la suite, nous dire à quel point ils ont travaillé dur pour arriver là où ils en sont.

Photo : Wenn.com