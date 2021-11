Blake Lively a un message pour Ryan Reynolds après qu’il la taquine avec une photo de date de randonnée

Blake Lively n’est pas contrariée par la façon dont son mari Ryan Reynolds l’a recadrée dans son récent post Instagram. L’acteur a partagé une photo de lui, de sa femme et de leur chien lors d’une randonnée samedi, bien que moins de la moitié du visage de Lively soit visible. Dans son propre post de suivi, Lively a qualifié Reynolds de « meilleur gars » et a plaisanté en disant qu’au moins ses boucles d’oreilles étaient « dans le cadre ».

« Je recommande une promenade dans les bois », a écrit Reynolds à côté de la photo, où il était visible de la tête aux pieds dans une tenue de plein air assortie. Il semblait que Lively portait un pull à col roulé de saison, mais au-delà, ce n’était pas clair car les fans ne pouvaient voir qu’une petite partie de son visage. Elle ne semblait pas s’en soucier, ajoutant un autocollant d’une princesse Anna adorée de Frozen dans les marges.

(Photo : Instagram / Blake Lively)

Lively et Reynolds sont tristement célèbres pour se taquiner sur les réseaux sociaux, au point que les fans ont tendance à lire leurs messages. Le commentaire de la boucle d’oreille en particulier fait référence à un article d’août lorsqu’ils ont célébré ensemble leur 10e anniversaire.

« Je poste à nouveau ceci parce que j’ai coupé les jolies boucles d’oreilles de ma femme. Elle m’a mieux entraîné que ça », a écrit Reynolds à l’époque en republiant une photo d’eux ensemble. « Désolé si j’ai laissé tomber quelqu’un. »

Reynolds et Lively partagent trois enfants : James, 6 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans. Reynolds a récemment annoncé qu’il prenait un « congé sabbatique » d’acteur et de tournage afin de passer plus de temps avec Lively et leurs enfants. Il en a parlé sur Instagram lorsqu’il a terminé le tournage du prochain film Spirited en octobre.

« Le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films. Je vais manquer chaque seconde de travailler avec ce groupe de créateurs et d’artistes incroyablement doués », a-t-il écrit. « De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont les deux. »

Sur son histoire Instagram, Reynolds a poursuivi avec une capture d’écran de la définition de « sabbatique », indiquant que cela ne durerait probablement que quelques mois. Il a souligné la section marquée « parent » comme la raison pour laquelle il prenait congé.

Il faudra un certain temps avant que les fans ne remarquent même l’absence de Reynolds à Hollywood. L’acteur a sept projets répertoriés comme « à venir » sur sa page IMDb, dont quatre en post-production – The Adam Project, Spirited, Futha Mucka et Everyday Parenting Tips. Son dernier film, Red Notice, sera présenté en avant-première sur Netflix le vendredi 12 novembre.