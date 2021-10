Le casting de The Sisterhood of the Traveling Pants est resté proche au fil des ans, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Blake Lively, Amber Tamblyn, America Ferrara et Alexis Bledel ont continué à avoir une carrière d’acteur réussie, mais ils n’ont jamais oublié le film qui a commencé leur carrière. Lively et Tamblyn étaient les derniers à se réunir, et ils ont eu la gentillesse de documenter la gentillesse sur Instagram.

Tamblyn, qui joue actuellement dans Y: The Last Man, a posté une vidéo sur Instagram montrant une boîte de produits de Betty Buzz, une entreprise lancée par Lively qui vend des mélangeurs sans alcool fabriqués à partir d’ingrédients propres, plaisantant qu’ils ont envoyé un particulièrement grosse surprise. « Betty Buzz s’est vraiment surpassée en marketing en m’envoyant cette magnifique boîte de délicieux rafraîchissements et un mannequin d’Halloween Blake Lively grandeur nature pour ma cour avant. » Lively est vue à l’arrière-plan avec une perruque brune et enveloppée dans une couverture à paillettes rouges.

« America Ferrara, Amber Tamblyn, Alexis Bledel – ce sont trois femmes que j’ai rencontrées quand j’avais 16 ans et j’ai eu la chance de les appeler mes amies et mentors depuis », a déclaré Lively à PEOPLE l’année dernière. « Ce qu’ils font – que ce soit artistiquement, politiquement, socialement, personnellement – ils utilisent vraiment leur voix, et que les gens soient d’accord avec leur voix ou non n’est pas la chose qui me préoccupe le plus, c’est agréable de voir des femmes qui non seulement s’autonomisent, mais donnent aux autres femmes les moyens de se lever et de vraiment se battre et travailler pour ce en quoi elles croient. »

Je ne pensais pas que quelque chose pouvait battre le coup d’envoi de la nouvelle année avec l’initiative #TIMESUP, mais alors… pic.twitter.com/WLbtL6f8qV – Ambre Tamblyn (@ambertamblyn) 2 janvier 2018

Un troisième film Traveling Pants pourrait-il jamais voir le jour ? Alors que cela fait 13 ans depuis le deuxième film, ne le comptez jamais. Ferrara semblait en jeu lorsqu’on lui a demandé en 2019. « Nous nous aimons, et nous aimons cette série, et nous sommes tellement fiers du travail que nous avons fait ensemble que ce serait merveilleux de revenir en faire une autre », a-t-elle déclaré. PERSONNES.