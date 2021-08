Blake Lively et Ryan Reynolds recréent leur premier rendez-vous

Blake Lively et Ryan Reynolds célèbrent le 10e anniversaire de leur premier rendez-vous, et l’ambiance est mieux décrite comme mignonne avec juste un soupçon de pêche à la traîne. Le couple est sorti dîner au Boston’s O Ya, avec Blake écrivant sur son Insta Story “S’il n’y avait pas eu cet endroit. Nous ne serions pas ensemble. Pas de blague. Aucun restaurant n’a plus d’importance pour nous.”

Pendant ce temps, Ryan a laissé tomber un selfie avec la légende “Notre restaurant préféré avec son 4e rendez-vous préféré.” Il a ensuite republié la photo en écrivant “Je poste à nouveau parce que j’ai coupé les jolies boucles d’oreilles de ma femme. Elle m’a mieux entraîné que ça. Désolé si j’ai laissé tomber quelqu’un.”

Les photos ont expiré depuis, mais vivent pour toujours sur les comptes de fans Blake + Ryan les plus dévoués d’Internet :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Pour info, Ryan a récemment parlé du moment où lui et Blake ont commencé à sortir ensemble, en disant “J’ai rencontré Blake sur le pli le plus sombre de l’anus de l’univers appelé Green Lantern. Nous étions amis et copains et environ un an et demi plus tard, nous sommes allés en double rendez-vous mais nous sortions avec des personnes séparées. “

Ils sont restés en contact et « La prochaine chose que vous savez, elle allait à Boston, j’allais à Boston et j’ai dit : « Eh bien, je vais rouler avec vous ». Nous sommes montés dans le train et nous avons roulé ensemble. Je la suppliais juste de coucher avec moi. Ryan a ajouté: “Une semaine plus tard, je me suis dit:” Nous devrions acheter une maison ensemble. Et nous l’avons fait. ”

De bons moments, Shakespeare ne pourrait jamais, etc.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io