Blake Lively et ses cheveux bruns à la réunion de Sisterhood of the Traveling Pants

C’est Amber qui a annoncé la nouvelle aux fans de la réunion. L’actrice a mis en ligne une vidéo plaisantant sur la réception du plus gros colis de sa vie, avec un mannequin grandeur nature, faisant référence à Blake, qui est déguisé en cape comme un petit chaperon rouge.

« C’était le plus gros paquet que j’aie jamais reçu par la poste », a déclaré Tamblyn en ouvrant le gros paquet rouge avec Lively hors de la boîte. « Il y avait comme un package complet et puis il y avait une personne à l’intérieur du colis, c’était vraiment étrangeAmber a dit en regardant Lively, qui porte une perruque brune et un châle à paillettes rouges.

« @BettyBuzz s’est vraiment surpassée en marketing en m’envoyant cette magnifique boîte de délicieuses collations et un mannequin d’Halloween Blake Lively grandeur nature pour mon jardin », a écrit Tamblyn dans la légende de la photo, ajoutant les hashtags #HappyHalloween et # SisterhoodNerds4Ever. En réalité, Betty Buzz est la marque de Blake et c’est une boisson aromatisée, sans alcool.