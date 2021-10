Blake Lively fait exploser une publication « dérangeante » sur les réseaux sociaux d’elle et des enfants de Ryan Reynolds

Blake Lively s’élève contre les photos de paparazzi « dérangeantes » d’elle et des trois enfants de Ryan Reynolds. Mercredi, l’actrice a fait exploser le compte Instagram de Hollywood Star Kids après avoir partagé une photo d’elle et de son mari avec ses filles James, Inez et Betty, malgré les nombreux souhaits des couples pour que les tabloïds respectent leur décision de garder leurs enfants à l’écart. les projecteurs. Le message a depuis été supprimé.

Commentant l’image, que Lively a qualifiée de « très dérangeante », la star de A Simple Favor a noté que même si elle a « personnellement partagé avec vous que ces hommes traquent et harcèlent mes enfants », le compte « publie toujours » des images de ses enfants. Elle a ajouté : « Vous avez dit que vous arrêteriez. Vous m’avez personnellement promis », selon E! Nouvelles. Lively a déclaré: « Ce n’est pas une appréciation fortuite », décrivant plutôt le comportement comme « exploitant de très jeunes enfants ». Bien que Lively ait noté que « certains parents sont d’accord avec cela », elle a réitéré qu’elle et Reynolds « le sont. PAS ». Elle a également demandé que le compte « supprime » l’image, ce qu’il a fait plus tard.

Le commentaire de l’ancien de Gossip Girl a attiré le soutien des fans, qui ont également pris en compte les commentaires avec des messages similaires. Répondant à ces messages après la suppression de l’image, l’actrice a écrit sur son histoire Instagram : « Merci à tous ceux qui NE SUIVENT PAS les comptes qui exploitent les enfants. VOUS faites TOUTE la différence. Merci pour votre intégrité. Merci. »

Ce n’est pas la première fois que Lively s’en prend aux tabloïds pour avoir partagé des photos de ses enfants sans son consentement. En juillet, l’actrice a fustigé le Daily Mail Australia après que les comptes sociaux du site aient publié des photos de Lively avec ses filles à New York, dont une qui semblait montrer l’actrice saluant la caméra dans un montage que Lively a qualifié de « trompeur ». Commentant la publication, Lively a déclaré qu’elle et ses enfants étaient harcelés par un homme « toute la journée » et que c’était si grave qu' »un étranger dans la rue s’est mis à parler avec eux parce que c’était si bouleversant pour elle de voir ». Lively a expliqué que lorsqu’elle « essayait d’approcher calmement le photographe que vous avez engagé pour prendre ces photos afin de lui parler, il s’enfuyait. Et sautait à nouveau au bloc suivant ». Lively a qualifié l’expérience d' »effrayante » et a demandé au Daily Mail s’ils vérifiaient les antécédents des photographes « que vous payez pour traquer les enfants ».

L’actrice n’est que l’un des nombreux parents célèbres à avoir riposté à la tendance des paparazzis et des comptes de médias sociaux à partager des photos de leurs enfants. En 2014, Kristen Bell et Dax Shepard ont été les fers de lance de la « Politique sans enfants », une initiative visant à amener les médias à cesser de partager, d’acheter ou de publier des photos d’enfants de célébrités prises sans leur consentement. En juillet de cette année, Gigi Hadid a demandé aux médias et aux comptes de fans d’arrêter de partager des photos d’elle et de la fille de Zayn Malik, Khai, partageant qu’elle espérait « que cela puisse continuer la conversation pour protéger les mineurs dans les médias, même s’ils proviennent d’un public famille. »