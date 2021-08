Blake Lively fait la promotion du mec libre de Ryan Reynolds avec une photo de bikini

Blake Lively vient de sauter sur Instagram pour aider à promouvoir le nouveau film de son mari Ryan Reynolds, Free Guy, et a posté une photo de bikini avec la légende “Allez voir @freeguymovie ce week-end ou vous serez déçu.” Oh, et elle a ajouté un gif de Ryan l’air choqué.

Blake et Ryan se trollent depuis longtemps sur Instagram, et il a récemment plaisanté en disant qu’ils étaient devenus officiels d’Instagram lors de la première de Free Guy, en disant “Quelle grosse soirée pour #FreeGuy. Et quelle grosse soirée pour @blakelively parce que cela signifie nous sommes officiels d’Instagram. Je sais à quel point c’était important pour elle. “

Ryan a récemment déclaré à People que “Ma femme me trolle. Pourquoi irais-je en ligne ? Je l’ai ici à la maison. Même mes filles me trollent maintenant, alors comme si je n’étais à l’abri de rien.”

Selon Deadline, Ryan joue un caissier de banque dans Free Guy “qui découvre qu’il est en fait un joueur de fond dans un jeu vidéo en monde ouvert, et il décide de devenir le héros de sa propre histoire, déterminé à sauver son monde avant qu’il ne le soit trop. Beats. ”

Le film met également en vedette Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi, et les critiques sont assez solides, le New York Times écrivant « Free Guy est aussi agréable que son acteur principal ; Reynolds puise dans son puits sans fin du charisme de gentil garçon pour offrir une adorable marque d’humour qui ressemble à Deadpool Lite. Et les différents personnages de bandes dessinées (Lil Rel Howery en tant que meilleur ami ignorant de Guy, Waititi en tant que patron toxique) et des camées (un inestimable Channing Tatum et un Marvel surprise) en font une expérience parfaitement agréable. “

