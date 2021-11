Blake Lively fait ses débuts en tant que réalisateur dans une nouvelle vidéo BFF, Taylor Swift

Dans la vidéo, nous voyons comment tout le monde porte du blanc au mariage, à l’exception de Taylor Swift qui porte un costume sur mesure rouge et du marié qui porte un smoking noir classique pour le mariage. De plus, « I Bet You Think About Me » est le deuxième clip que Swift a sorti au cours des trois derniers jours. Vendredi, il a sorti le court métrage de sa version de 10 minutes de « All Too Well », écrit et réalisé par Swift et mettant en vedette l’actrice de Stranger Things Sadie Sink et Dylan O’Brien.

Je ne peux pas commencer à exprimer ma gratitude à Sadie et Dylan pour nous avoir donné tout ce qu’ils avaient pour raconter cette histoire. All Too Well The Short Film est sorti sur YouTube et projeté toute la semaine au cinéma AMC 13 à New York. Pour vous, de nous. ♥ ️https: //t.co/YzOtPK5Hzd pic.twitter.com/gniDuc8KlF – Taylor Swift (@ taylorswift13) 13 novembre 2021

Au cas où vous ne le sauriez pas, la sortie de Red (Taylor’s Version) intervient près d’une décennie après la sortie de l’album original, ceci comme un effort de Swift pour posséder sa propre musique, car lorsqu’elle a essayé de l’acheter, le label Je l’ai vendu à quelqu’un d’autre. Ce nouvel album comprend des chansons comme « 22 », « We Are Never Getting Back Together » et « I Knew You Were Trouble », en plus des nouvelles chansons « From the Vault » comme Taylor appelait les chansons qu’il avait inédites.