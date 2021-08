Blake Lively jette de manière hilarante un bikini pour soutenir la libération de l’homme libre de Ryan Reynolds

En plus de Ryan Reynolds, le casting d’ensemble étoilé de Free Guy met également en vedette Jodie Comer (Killing Eve), lauréate d’un Emmy et du BAFTA, Taika Watiti (Ce que nous faisons dans l’ombre, JoJo Rabbit), Joe Keery (Stranger Things) et Lil Rel Howery (Get Out, Judas and the Black Messiah). Initialement prévue pour une sortie le 3 juillet 2020, la comédie réalisée par Shawn Levy a maintenant été présentée en première dans les salles. Actuellement, c’est uniquement sur grand écran et sur aucune plateforme de streaming, mais vous pouvez compter sur nous pour vous faire savoir quand vous pourrez le regarder chez vous.