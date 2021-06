Blake Lively jouera dans un film d’horreur basé sur une histoire de Reddit .

Hollywood a réalisé toute une franchise de films basée sur une fan fiction mal écrite de Twilight. Ils ont donné le feu vert à un fil Twitter. Et jusqu’à ce qu’ils décident de gratter une autre couche du fond du baril de TikTok, Hollywood a Reddit.com pour creuser des idées de contenu original. Quiconque a déjà visité le subreddit r/AmITheAsshole, ou AITA, sait probablement que c’est de loin la mine d’or la plus lucrative et la plus abondante qu’Hollywood commence à piller en premier. Mais Blake Lively n’apparaîtra pas dans un film basé sur un fil conducteur intitulé : « AITA pour avoir organisé mon mariage dans une plantation ? ». Au lieu de cela, Hollywood a décidé de commencer à créer des scripts de films basés sur le subreddit r/NoSleep, qui est dédié à la publication d’histoires effrayantes et de fils d’horreur, et la société de production de Blake vient de récupérer les droits d’une nouvelle de Reddit intitulée Nous avons vécu ici.

Deadline rapporte qu’il s’agit en fait de la deuxième histoire effrayante publiée sur Reddit à être achetée et transformée en film. Nous avions l’habitude de vivre ici a été écrit par Marcus Kliewer, et aurait été vendue à diverses sociétés de production la semaine dernière. Blake a remporté l’enchère à six chiffres par le biais de sa société, B for Effort, ce qui signifie qu’elle sera productrice du film. Et, parce qu’elle le produit, pourquoi ne pas également lancer Blake dans le rôle principal ? Voici l’intrigue du film, via Deadline:

Publiée dans le cadre de la fonctionnalité Nosleep de Reddit, la nouvelle a une prémisse puissante, sur le fait de retourner dans votre ancienne maison d’enfance pour réaliser que ce n’est pas tout à fait ce dont vous vous souvenez. Un propriétaire frappe à sa porte pendant que son partenaire est au travail. C’est un mari, une femme et des enfants. Ils sont particuliers et l’homme dit qu’il a déjà vécu dans la maison et qu’il voulait jeter un coup d’œil aux alentours. La propriétaire commence à s’habituer elle-même à la vieille maison et les choses deviennent de plus en plus étranges à mesure qu’une tempête de neige bloque les visiteurs car ils ne veulent tout simplement pas partir. Le propriétaire ne peut pas s’en débarrasser et finit par regretter d’avoir ouvert la porte au fur et à mesure que les événements progressent.

Et voici toute l’histoire, si vous voulez la lire avant qu’elle ne se transforme en un film avec Blake Lively.

On ne sait pas qui jouera Blake. L’histoire elle-même s’ouvre avec une femme nommée Eve ouvrant la porte à elle et à la nouvelle maison de sa petite amie, donc je suppose que Blake jouera le propriétaire ou la femme du mec effrayant. Mais quel que soit le personnage qu’elle choisit, elle sera probablement douée pour ça. Blake a déjà fait de l’horreur (comme dans ce film sur les requins, The Shallows), et elle a également fait un thriller (A Simple Favor). Et qui pourrait oublier à quel point Café Society était effrayant pour Blake ? Pas le film réel, remarquez. C’était censé être une comédie. Mais cette tournée de presse. Devant faire face à tous ces journalistes, souhaitant qu’ils arrêtent de vous poser des questions sur Woody Allen ? Terrible !

