Blake Lively laisse tomber un selfie montrant sa peau éclatante

Notre fille Blake Lively est sans aucun doute une déesse, mais elle a également prouvé à maintes reprises qu’elle a peur de se montrer derrière le voile de la coiffure, du maquillage et du glamour général.

Vous vous souvenez de la fois où sa fille lui a offert un relooking Barbie pour enfant et qu’elle l’a littéralement partagé avec ses 29,2 millions de followers occasionnels ? Ou la fois où elle a partagé des informations sur ses sourcils non épilés et ses cheveux emmêlés pour déstigmatiser les éclats de verrouillage ? Oh, et la fois où elle a partagé une photo d’elle avec une coupe au bol et un maquillage de scène conçu pour lui donner l’air épuisée, et tout le monde pensait que c’était un selfie sans maquillage ?

… Et n’oublions pas la fois où elle a enrôlé son mari Ryan Reynolds pour blanchir ses racines, partageant une vidéo de la situation sous-titrée : “Cette fois, j’ai baisé mon coiffeur.” Ryan a répondu à ce petit trolling discret (à ce stade, un élément essentiel de leur relation) avec son propre commentaire, ajoutant :

« Rien de plus terrifiant que cette demande. J’avais envie de raser le truc. Elle me coachait à chaque seconde, ce qui est juste une belle façon de dire qu’elle me criait dessus… »

Quoi qu’il en soit, revenons au sujet à l’étude: Blake vient de déposer une photo dans ses histoires Instagram, se documentant en train de sauver un bébé tortue (je sais, adorable) et elle a l’air super fraîche sans filtre en vue.

Bien que Blake ressemble toujours à une déesse, c’est tellement agréable de voir sa texture de peau naturelle, son sourire libre et son éclat authentique, non ?

Blake, si ça ne vous dérange pas d’abandonner ce régime de soins de la peau ? Nous serions bien obligés…

