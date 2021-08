Blake Lively passe “sans pantalon” pour fêter son anniversaire

Blake Lively a presque porté son costume d’anniversaire pour les fans sur son compte Instagram alors qu’elle se prépare à avoir 34 ans. L’actrice de la liste A s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux pour montrer un nouveau sac à main Louis Vuitton qui lui a été envoyé par la marque de créateurs haut de gamme. Cependant, alors que le sac à main était magnifique à regarder, elle a souligné son look et les fans ont couru avec.

La star de Gossip Girl arborait presque un look sans pantalon alors qu’elle se précipitait pour couvrir sa moitié inférieure avec une couverture, notant qu’elle était peut-être en train de porter un costume d’anniversaire à part entière dans la maison avant la photo qu’elle a prise. “@louisvuitton avec le cadeau d’anniversaire en avance”, a-t-elle légendé en haut de la photo, selon Entertainment Tonight. “Amoureuse mais mon visage ‘amoureux’ n’avait pas l’air aussi chic et ennuyé. Alors vous comprenez ça”, a-t-elle ajouté. Sur la photo, Lively a pris un selfie dans un miroir alors qu’elle cachait son visage derrière le magnifique sac rayé rouge et blanc.

“Louis Vuitton avec le cadeau d’anniversaire en avance amoureux mais mon visage “amoureux” n’avait pas l’air aussi chic et ennuyé. Alors tu comprends ça ” — Blake Lively via Instagram Stories. pic.twitter.com/3UdL1MNrCP – Mises à jour de Blake Lively (@blakelivelyf) 23 août 2021

Vers le bas, elle a expliqué qu’elle avait utilisé une couverture pour s’envelopper alors qu’elle se préparait à célébrer son anniversaire. “Aussi: bravo à mes amis sans pantalon qui courent dans leur maison jusqu’à ce qu’ils attrapent une couverture et fassent le” traitement à la serviette “et agissent comme si cela compte comme des vêtements”, a-t-elle écrit. L’anniversaire de Lively est le 25 août, et si l’histoire a dit aux fans une chose, elle et son mari Ryan Reynolds célébreront de la manière la plus hilarante et la plus affectueuse. Dans le passé, Reynolds a partagé ce que sa femme a fait pour célébrer sa journée spéciale, et il s’agit généralement d’un gâteau fait maison qui a l’air, et probablement le goût, si pertinent pour les fans.

Alors que Lively a bercé le look sans pantalon – en quelque sorte – pour sa photo, elle a également bercé un look similaire dans un autre article récent pour promouvoir le nouveau film de Reynolds, Free Guy. Dans la publication, elle a partagé une photo d’elle en maillot de bain par derrière, donnant aux fans une bonne chance à l’arrière. Jouant avec l’image, elle l’a légendé en disant: “Allez voir @freeguymovie ce week-end ou vous serez déçu.” Dans le style classique de Lively, elle a recadré une photo de son mari dans la piscine et a donné l’impression qu’il regardait son arrière. Au fil des ans, la douce paire est devenue un favori des fans avec son humour hilarant et ses va-et-vient alors qu’ils se moquent l’un de l’autre et montrent leurs personnalités sarcastiques et comiques.