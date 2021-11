Blake Lively peint ses chaussures Manolo Blahnik avec du vernis à ongles

Blake Lively s’engage pour un look cohérent, même si cela signifie potentiellement ruiner une paire de chaussures de marque.

L’actrice de « Simple Favor », 34 ans, a partagé des photos d’elle lors d’un événement pour Betty Buzz, sa nouvelle gamme de mélangeurs de boissons, à l’Empire State Building à New York mardi soir sur son histoire Instagram.

Elle semblait s’être inspirée de Betty Boop avec son look tout rouge, bien que la mère de trois enfants ait indiqué « Sex and the City » comme son point d’inspiration, écrivant « si Carrie, Samantha et Charlotte avaient un bébé ».

Lively portait une mini-robe Georges Chakra ornée de bijoux et accessoirisée de nombreux bijoux en rubis assortis, ainsi que des talons Manolo Blahnik qu’elle avait personnalisés avec un bricolage astucieux.

Dans une liste d’excuses pour la nuit, Lively a révélé qu’elle avait peint les bijoux blancs de ses escarpins «Hangisi» (995 $) avec du vernis à ongles rouge pour un effet monochrome, quelques instants avant de sortir.

« Ça vaut le coup ? » plaisanta-t-elle.

Même si son look a été un succès, Lively s’est excusée – y compris auprès de Manolo Blahnik – pour la tenue.Instagram

Lively s’est également excusée auprès de Max Mara pour avoir attaché son manteau « comme si j’étais la 5e Golden Girl » et auprès de la couleur rose « pour t’avoir utilisé pour tromper la couleur rouge ».

La bombe blonde aime toujours se moquer de sa propre mode; une fois, elle a photoshopé une paire de chaussures sur ses pieds nus pour une publication sur Instagram et a laissé sa fille de 4 ans la coiffer de quelques ratés douteux.

Des amis célèbres comme Gigi Hadid et Gal Gadot ne semblaient pas s’inquiéter des faux pas de mode de Lively, l’ancien commentant « Gooorrrggggg » sur sa publication Instagram.