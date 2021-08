Blake Lively portait du Prabal Gurung à l’avant-première de “Free Guy” de son mari .

in

Pendant la couverture américaine des Jeux olympiques, nous avons eu droit à des avant-premières sans fin pour Free Guy, le dernier film de Ryan Reynolds. Chaque fois que je vois l’un des aperçus, je me dis “attends, c’est Jodie Comer ?!?!” Il est. Jodie Comer est la costar de Ryan et je parie qu’ils se sont bien amusés à travailler ensemble. Jodie n’a pas pris la peine de voler pour la première de Free Guy, alors la femme de Ryan, Blake Lively, a dû fournir le glamour sur le tapis rouge. Cela a-t-il fonctionné ?

Blake portait cette robe Prabal Gurung à la première de son mari. Je ne comprends pas. Pourquoi cette robe ? Pourquoi cette ambiance ? J’ai été choqué d’apprendre que c’est Prabal Gurung – c’est tellement Vanna White, tellement hôtesse de jeu télévisé. Je comprends que les découpes et les midriffs sont “in” pour le style Pandemic Year #2, mais c’est un terrible exemple de la façon de faire la tendance ! Ça a l’air juste bon marché. Eh bien, au moins Blake et Ryan ont l’air bien ensemble. J’aime qu’il porte ses lunettes sur le tapis rouge – je pense en fait qu’il est plus beau avec des lunettes.

C’était apparemment le premier tapis rouge de Blake et Ryan ensemble en deux ans ! C’est principalement à cause de la pandémie et Blake n’a pas beaucoup travaillé ces dernières années, elle était à la maison avec les bébés (ce qui est aussi du travail !!).

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid.

Lien source