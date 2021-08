Blake Lively porte une robe rose à découpes avec Ryan Reynolds

Blake Lively et Ryan Reynolds ont eu leur premier rendez-vous sur le tapis rouge depuis 2019 dans l’Upper West Side de New York. Le couple a posé ensemble à l’avant-première du film de Ryan Free Guy cette semaine. Ryan portait un costume brun Brunello Cucinelli pour l’occasion, tandis que Blake a apporté les paillettes dans une robe Prabal Gurung à découpes roses scintillantes et des bijoux Lorraine Schwartz.

Blake a partagé ses propres photos en gros plan de la nuit qui ont partagé les détails de sa tenue sur son histoire Instagram. Elle a également partagé un post en hommage à sa date et son mari de près de 10 ans :

Blake est notoirement sa propre styliste. Blake a parlé à WWD en mars 2018 de ce que c’est que de se coiffer pour des événements. “C’est beaucoup de travail [but] Je veux dire, ce n’est pas difficile dans la mesure où nous nous habillons tous tous les matins », a-t-elle déclaré.

“Donc, une fois que vous avez les vêtements, vous choisissez simplement quoi porter comme tout autre être humain”, a-t-elle également déclaré. « Mais c’est plus facile parce que tu as accès à des vêtements et donc ce n’est pas si difficile. La partie difficile est de parcourir tous les défilés de mode et de capturer tous les looks que vous aimez et de les appeler. J’ai un assistant qui aide à appeler les regards. Mais en grande partie, j’ai des relations avec les designers. »

Pourquoi préfère-t-elle se coiffer ? “J’ai des problèmes de contrôle et un gros ego – c’est probablement la réponse honnête [for why I won’t hire a stylist]», a-t-elle déclaré impassible, selon le journaliste de WWD, avant de devenir plus sérieuse. “J’aime juste ça. J’aime le design et j’aime la mode et c’est une façon d’être créatif. Dans mon travail, je peux être créatif, mais c’est sur une période de temps et tant d’autres personnes sont impliquées, alors que c’est un début, un milieu et une fin, et je peux être créatif et il y a une date de fin dans un proche avenir. C’est la même raison pour laquelle j’aime coiffer et maquiller mes amis ou cuisiner – vous devez être créatif et le finir. Alors qu’avec mon travail tu le fais et puis deux ans plus tard c’est fini. Cela remonte probablement aux problèmes de contrôle; c’est comme, ‘D’accord, je l’ai fait, je l’ai terminé, c’est fait !’ »

Sur le tapis rouge de Free Guy, Ryan a parlé à Entertainment Tonight de la célébration de près de 10 ans avec Blake cette année. (Le couple s’est marié en septembre 2012.) « C’est super ! Nous avons de la chance. C’est incroyable », a déclaré Ryan à propos de l’étape de la relation. “Dans les années d’Hollywood, ça fait environ 145 ans !”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi leur relation fonctionnait toujours, il a répondu simplement : “Eh bien, nous nous aimons, ce qui est une bonne base pour toute relation.”

