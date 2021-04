Blake Lively répond à l’idée hilarante de Ryan Reynolds de mettre fin à l’obsession du “ bébé requin ” de sa fille ⋆ .

Instagram

L’ancienne star de “ Gossip Girl ” applaudit après que son mari acteur ait plaisanté sur le fait qu’il était peut-être temps pour leur fille d’un an, Betty, de regarder le film à suspense de sa mère “ The Shallows ”.

AceShowbiz

Blake Lively et son mari Ryan Reynolds ont maintenu leur tradition de se troller les uns les autres sur les réseaux sociaux. Après le “Dead Pool“L’homme de premier plan a répandu son idée hilarante de mettre fin à l’obsession de leur fille Betty pour la chanson” Baby Shark “, le”Une fille bavarde”Alun a mis du temps de côté pour lui donner une réponse parfaite.

Le dimanche 25 avril, l’acteur de 44 ans a partagé pour la première fois sur Instagram quelques photos de sa femme de «Les bas-fonds«, Un film à suspense de 2016 sur un surfeur qui se fait attaquer par un grand requin blanc. Parallèlement aux clichés, il a écrit en plaisantant: «Ma fille d’un an est obsédée par Baby Shark. Toute la journée. Tous les jours. Il n’y a qu’une seule façon de résoudre ce problème. ”

Quelques heures plus tard, la femme de Ryan a répondu avec confiance dans la section des commentaires: «Elle va adorer les Savages.» Ne s’arrêtant pas là, la mère de trois enfants a mis en ligne une capture d’écran du message de son mari, ajoutant dans la légende: «… Au moins, ils auront suffisamment de contenu pour la thérapie.»

Blake Lively a applaudi Ryan Reynolds à propos de son récent troll.

Ce n’était pas la première fois que Ryan se moquait de Blake. Fin mars, il a publié une photo de lui-même portant un bonnet rose lors d’une vaccination COVID-19. Il l’a mis à côté d’une image de son épouse tirée de son film 2020 “La section rythmique»Où elle arborait un bonnet bleu. Il a ensuite comparé leur apparence en créant un sondage entre les deux et en demandant à ses abonnés: «Qui le portait mieux?»

Environ deux semaines avant cela, Blake avait appelé Ryan de manière ludique pour ne pas l’avoir invitée sur le tournage de “Deadpool 2” lorsque Brad Pitt filmé un camée. Dans un clip partagé sur le compte Instagram du Cinephile Club, dans lequel Brad a tourné sa scène, elle a écrit dans la section des commentaires: “Bizarre … Mon mari ne m’a pas invité à régler ce jour-là.”

Blake et Ryan se sont mariés en 2012. En plus de Betty, ils partagent également deux autres filles, James, 6 ans, et Inez, 4 ans.

