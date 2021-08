Blake Lively revient sur le tapis rouge et donne des vibrations à Serena van der Woodsen

Les liens des découpes étaient reliés par des applications argentées, formant des boucles autour de sa taille. Blake ne pouvait pas être plus spectaculaire.

La robe est de chez Prabal Gurung et les nœuds argentés laissent le dos nu. L’actrice de Gossip Girl complétée par des boucles d’oreilles et des bagues de Lorraine Schwartz, comme le veut la tradition puisqu’elles sont de grandes amies.

Bien entendu, cette robe se devait d’être portée avec un look ramassé dans les cheveux et l’actrice de 33 ans a opté pour un Queue haute tressée qui se démarque car elle a une chaîne en argent avec des diamants Lorraine Schwartz tissé partout. Ici, nous pouvons voir plus en détail et c’est une tendance que vous verrez beaucoup bientôt.

