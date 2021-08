Blake Lively se déshabille pour une blague coquine afin de promouvoir Ryan Reynolds dans “Free Guy”

La nouvelle comédie d’action de Ryan Reynolds, Free Guy, sort en salles le vendredi 13 août, et sa femme, l’acteur Blake Lively, met ses histoires Instagram à profit pour promouvoir le projet. Lively a posté une photo d’elle dans un superbe bikini à fleurs dans son histoire Instagram, posant dos à la caméra et son dos en plein écran. “Va voir [Free Guy] ce week-end ou vous serez déçu”, a-t-elle écrit, ajoutant un gif de Reynolds du film.

Lively a également appelé en plaisantant Rotten Tomatoes pour un article sur Free Guy où ils ont utilisé une photo de l’autre célèbre Ryan canadien, Ryan Gosling, de son film The Nice Guys. “[Rotten Tomatoes], vraiment?” elle a écrit dans une autre histoire Instagram. “Cette photo est très déroutante pour toutes les personnes qui ne peuvent pas distinguer les Ryans canadiens.”

Dans une récente interview avec PEOPLE, Reynolds a plaisanté en disant qu’il était constamment trollé par Lively et qu’elle avait également fait participer leurs trois filles – James, 6 ans, Inez, 4 ans et Betty, 22 mois – aux blagues. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été trollé dans la vraie vie, Reynolds a répondu : « Oh, mon Dieu, oui, je le fais. Vous vous moquez de moi ? Je vis avec un. Je l’ai ici à la maison. Même mes filles me trollent maintenant, alors comme si je n’étais à l’abri de rien. “

C’est un couple qui apprécie clairement la compagnie de l’autre. Reynolds a également récemment déclaré à Jess Cagle de Sirius XM que Lively l’avait remplacé à plusieurs reprises, écrivant quelques-unes de ses lignes emblématiques dans divers films. “J’écris sur beaucoup de mes films”, a expliqué Reynolds, selon ComicBook.com. “C’est un mécanisme de survie pour moi depuis longtemps. Parfois, je suis crédité, parfois je ne le suis pas… Il y a beaucoup d’écritures A++ que j’ai écrites qui étaient en fait Blake – que Blake sautait dedans, prenait le clavier , et ‘Qu’en est-il de ceci ?’ Et je me disais : ‘C’est incroyable.’ Et vous savez, c’est drôle. Je ne sais pas. C’est peut-être parce qu’il y a du sexisme inhérent dans l’entreprise – je le dirai souvent, ” Elle a écrit ça – Blake a écrit ça, pas moi. C’était elle .’ Et c’est comme si, plus tard, ils répétaient encore l’histoire telle que je l’ai écrite.”