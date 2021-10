Blake Lively trolls Ryan Reynolds après avoir fait une annonce de carrière

Le vendredi 15 octobre, dans une interview à l’émission Kermod and Mayo de la BBC Radio, on a demandé à Michael si son nouveau film Best Sellers serait sa « dernière photo ». Il a répondu: « Je pense que ce serait, oui. Je ne suis pas au bureau, évidemment, depuis deux ans parce que personne n’a fait de films que je voudrais faire. Mais aussi, vous savez, j’ai 88 ans. Il n’y a pas exactement de scripts qui coulent [where] l’homme de tête a 88 ans. «

Michael a tweeté plus tard : « Je n’ai pas pris ma retraite et peu de gens le savent. » Il a également déclaré dans une déclaration à Deadline : « En ce qui concerne la retraite, j’ai passé plus de 50 ans à me lever à 6 heures du matin pour faire des films, et je ne me débarrasse pas de mon réveil ! »

Quant à Ryan, l’acteur a cité une raison valable pour laquelle il a choisi de faire une pause. Il a partagé sur son histoire Instagram une capture d’écran de la page Q&R d’Indeed sur les congés sabbatiques, qui indique : « Un congé sabbatique peut durer de deux mois à un an. En général, six mois est la durée standard d’un congé sabbatique payé. Cela vous donne suffisamment de temps et de flexibilité pour faire des choses comme voyager, étudier ou mener à bien un projet parallèle majeur. » L’acteur a barré tous les derniers mots à partir du mot « voyage » et a écrit « Parent ».

Ryan et Blake sont parents de trois filles—James, 6 ; Inès, 5 et Betty, 2.