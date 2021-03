Ryan Reynolds et Blake Lively ont clairement réussi à faire de leur sens de l’humour un élément crucial de leur relation et le font tout en maintenant leur carrière bien remplie et en élevant des enfants. Au fil des ans, les deux ont également parlé de l’amour, de l’admiration et du respect qu’ils ont l’un pour l’autre. Bref, pour eux, se troller les uns les autres sur Internet est juste une autre façon de dire: «Je t’aime».