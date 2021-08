Blake Masters, candidat au Sénat de l’Arizona, qualifie la théorie critique de la race de «racisme anti-blanc» ⋆ 10z viral

in

Le candidat au Sénat de l’Arizona, Blake Masters, a qualifié le programme basé sur la théorie critique de la race de «racisme anti-blanc» lors d’un discours lors d’un événement à Phoenix. Masters a en fait fait cette remarque lors d’un rassemblement « America’s Comeback Tour » le 25 mai, mais c’est maintenant dans l’actualité après que les médias de gauche l’ont découvert. « À ce stade, c’est carrément du racisme anti-blanc. Je ne pense pas qu’on ait le droit de dire ça. Mais appelons ça comme ça. C’est toxique et cela n’a pas sa place dans nos écoles », a déclaré Masters à propos de Critical Race Theory.

“Trop de scolarisation en Amérique est devenue une machine à déraciner le bon sens et à le remplacer par quelque chose de beaucoup plus sinistre”, a déclaré Masters. Il a ensuite directement mentionné la Critical Race Theory, que le public connaissait déjà. “Tout ce qu’il fait, c’est apprendre aux enfants à s’identifier en termes raciaux”, a déclaré Masters à propos du programme basé sur le CRT. « Vous êtes bon ou mauvais selon votre apparence. À ce stade, c’est carrément du racisme anti-blanc. Je ne pense pas que nous ayons le droit de dire ça, mais appelons ça comme ça. C’est toxique et ça n’a pas sa place dans nos écoles.

Candidat au Sénat de l’Arizona @bgmasters appelant le CRT et les attaques de la gauche contre l’histoire de l’Amérique « À ce stade, c’est carrément du racisme anti-blanc. Je ne pense pas qu’on ait le droit de dire ça. Mais appelons ça comme ça. C’est toxique et ça n’a pas sa place dans nos écoles. pic.twitter.com/XVLfx9zwhg – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 10 août 2021

Les médias, y compris Vice News, ont découvert la remarque ces derniers jours et ont commencé à écrire des articles à succès à ce sujet. « Pièce à succès ou publicité ? » Masters a écrit dans un tweet de citation concernant l’article de Vice. “Il y avait quelques morceaux à succès sur moi, l’un était dans Vice, et c’était” ce candidat s’inquiète du racisme anti-blanc “, et c’était un gros titre”, a déclaré Masters dans une vidéo publiée sur son Twitter aujourd’hui. «Je suis inquiet du racisme anti-blanc, je pense que c’est l’effet net de la théorie critique de la race. Je suis contre le racisme sous toutes ses formes.

Les écoles retirent les déchets de la course folle des campus universitaires et les présentent aux enfants de 10 ans. Regardez les universités. C’est leur modèle. pic.twitter.com/ypHRn8HdCU – Blake Masters (@bgmasters) 10 août 2021

Le matériel critique basé sur la théorie raciale dans les écoles est devenu un problème majeur à l’approche des élections de mi-mandat de 2022. Le programme d’études sur le thème du CRT est souvent édulcoré et étiqueté comme « initiatives pour l’équité » ou « antiracisme », mais il emprunte beaucoup à la théorie critique. C’est devenu un sujet de discussion courant que la théorie critique de la race est une théorie juridique qui n’est pas enseignée dans les écoles K-12, mais ce n’est pas le cas. Ibram X. Kendi, qui a déclaré que « la terreur blanche est aussi américaine que les étoiles et les rayures », parmi de nombreuses autres déclarations radicales, est largement présenté dans les écoles à travers le pays. Les livres de Kendi sont généralement cités dans les supports de formation des enseignants, ainsi que dans les lectures pour les étudiants.

Plusieurs États ont interdit l’enseignement de la théorie critique de la race dans les salles de classe, notamment en Arkansas, en Oklahoma et en Floride.