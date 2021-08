Blake Moynes aime maladroitement la réalité Steve Tweet à propos de sa sœur

Ainsi, l’épisode d’hier soir de The Bachelorette a été décrit comme … beaucoup! Juste… tellement ! À cause principalement de la date absolument désastreuse de Katie Thurston et Greg Grippo dans sa ville natale qui l’a amené à quitter la série, et aussi parce que la sœur de Blake Moynes l’a absolument appelé de manière emblématique à être amoureux de sa troisième bachelorette d’affilée. Car oui, pour rappel, Blake est tombé dur pour Clare Crawley… puis est tombé plus fort pour Tayshia Adams, le tout avant de rejoindre la saison de Katie à mi-parcours et de tomber dur pour elle.

Pendant Hometown Dates, Blake a eu la chance de discuter avec sa famille (qui s’est envolée pour le Nouveau-Mexique pour rejoindre la bulle de quarantaine de l’émission), et sa sœur Taylor n’a pas perdu de temps à le troller en disant “Alors, c’est celui-là maintenant?” Elle a ensuite dit ce qui préoccupait tout le monde, méditant “Avant même de rencontrer Clare, vous vous disiez:” Je l’aime. Ça va marcher. Ensuite, c’est parti. Et puis Tayshia est arrivée. Tu es à nouveau amoureux, comme, tout de suite. Genre, qu’est-ce que tu veux dire ?”

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Apparemment, Blake a l’impression que “Personne ne s’est aligné avec moi comme elle ne l’a jamais été”, ce qui … d’accord! Mais il semble également avoir un bon sens de l’humour à propos de tout cela, car plusieurs fans ont remarqué que Blake semble avoir aimé le tweet de Reality Steve ci-dessous :

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

MDR.

Si vous voulez savoir si Blake remporte la rose finale de Katie et met une bague à son doigt, rendez-vous ici – mais évidemment, les spoilers abondent.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io