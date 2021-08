Blake Moynes et Katie Thurston sont-ils toujours ensemble ?

ABC Katie Thurston et Blake Moynes.

Blake Moynes et Katie Thurston sont fiancés ! Le couple s’est rencontré et est tombé amoureux de “The Bachelorette” d’ABC et la finale s’est terminée par une douce proposition. Moynes et Thurston ont rendu leur romance publique sur le spécial « After the Final Rose », qui a été enregistré en juillet.

“After the Final Rose” a été diffusé directement après la fin de “The Bachelorette” et la proposition de Moynes s’est déroulée. C’était la première fois que les deux pouvaient rendre public leur histoire d’amour.

Réalité Steve a ruiné la saison de l’émission de Thurston en juin, faisant savoir aux fans que Moynes s’était mis à genoux pendant la finale et confirmant que Moynes et Thurston étaient toujours ensemble après la fin du tournage.

Avant la fin de lundi soir, Reality Steve a doublé son spoiler précédent, écrivant que non seulement Moynes et Thurston sont toujours ensemble, mais qu’ils sont en fait “heureux”, des semaines après le tournage de la spéciale “Final Rose”.

Voici ce que vous devez savoir :

Moynes a dit à Thurston qu’il l’aimait avant leur rendez-vous dans la suite Fantasy et Thurston lui a dit la même chose

Moynes a admis qu’il avait des sentiments très sérieux pour Thurston, mais ne lui a dit qu’il l’aimait que juste avant leur rendez-vous avec Fantasy Suite, et Thurston a répondu.

Tout au long de la saison, Thurston a maintenu qu’il ne dirait à aucun des garçons qu’il les aimait, mais il a rompu sa promesse et a dit à Moynes qu’il l’aimait “beaucoup”. Les deux ont ensuite lu une note de Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe les invitant à abandonner leurs chambres individuelles pour rester ensemble dans la Fantasy Suite. Peut-être sans surprise, les deux se sont mis d’accord.

“Katie est tout ce que j’ai toujours voulu. J’ai juste l’impression qu’elle est ma personne », a déclaré Moynes, avant que les caméras ne tombent en panne.

Le lendemain matin, Moynes et Thurston se sont réveillés ensemble dans la Fantasy Suite. La caméra les a filmés en train de s’embrasser et d’échanger un “Je t’aime”.

“Cela fait longtemps que je n’ai pas été amoureux, et ça fait du bien”, a déclaré Moynes à Thurston. Ensuite, les deux ont pris leur petit-déjeuner au lit. Thurston a déclaré que sa nuit était “vraiment parfaite” et a admis qu’elle avait réalisé qu’elle “le voulait juste”.

Katie a appelé son Fantasy Suite Date le «meilleur jour de sa vie

Après avoir passé la nuit avec Moynes, Thurston s’est assis pour discuter avec Bristowe pour lui dire ce qui s’est passé. Thurston a révélé qu’elle et Moynes avaient solidifié leur relation “de nombreuses fois”. Il a également déclaré que la date et la nuit suivante étaient « le meilleur jour de [su] vie”.

«Pour moi, dire je t’aime à Blake est un gros problème… je le gardais pour toi. Le fait que je ressens ça [por] Blake, et je lui ai tout donné [de mi] à lui… mon cœur appartient officiellement à Blake », a déclaré Thurston à Bristowe.

Thurston et Moynes pourront désormais vivre leur vie en public et partager des mises à jour sur leur relation avec les fans sur les réseaux sociaux, s’ils le souhaitent. Les fans sont vraiment impatients de voir ce qui se passera ensuite avec ces deux-là !

