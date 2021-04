Blake Shelton a enfin fait allusion à quand il pourrait quitter The Voice de NBC

Mais comme l’a souligné Blake Shelton, il ne reste que très longtemps pour faire une émission de compétition telle que The Voice avant que l’on n’épuise complètement son accueil. En tant que fan de la série, j’ai certainement remarqué que le calendrier de deux cycles par an peut être exténuant et éprouvant pour les entraîneurs, à la fois physiquement et émotionnellement. L’icône country et ses camarades stars n’ont pas beaucoup de temps pour respirer entre les saisons, et même si tous les épisodes ne sont pas enregistrés en direct, le travail se fait toujours dans les coulisses.