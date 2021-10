Blake Shelton appelle Gwen Stefani sa “meilleure moitié” en hommage à son anniversaire

Blake Shelton est “heureux n’importe où” avec Gwen Stefani!

Cela fait près de trois mois que le couple puissant s’est marié au ranch du chanteur country en Oklahoma, et il semble qu’ils adorent leur statut de jeune marié. Le dimanche 3 octobre, le crooner “Honey Bee” s’est rendu sur Instagram pour jaillir de l’ancien Sans aucun doute frontwoman pour fêter son 52e anniversaire.

“Joyeux anniversaire à ma meilleure moitié…”, a écrit Blake, 45 ans, en légende de son message, à côté d’une photo en noir et blanc du jour de leur mariage. “Ma FEMME !!!! Je t’aime.”

Alors que l’entraîneur de The Voice et la fille d’anniversaire n’ont pas encore partagé publiquement les détails de leurs festivités, les deux n’ont pas hésité à montrer leur affection l’un pour l’autre. En juillet, Gwen a fait l’éloge de son mari en parlant sur le podcast Tell Me About It.

“Les gens qui réussissent sont les gens qui sont les gens authentiques parce que cet homme est le même gars que vous voyez, peu importe avec qui il est, ce qu’il fait”, a-t-elle déclaré à propos de Blake.