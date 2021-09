Blake Shelton de The Voice dit qu’il aidera la débutante Ariana Grande à sortir, mais bien sûr, il y a un hic

Bien sûr, Blake Shelton ne veut aider Ariana Grande que lorsque cela lui convient ! Avant la première de la saison 21, il semble que Shelton ait un faible pour la diva pop de la taille d’une pinte. C’était très différent de l’approche qu’il avait avec le prédécesseur de Grande, Nick Jonas. Il taquinait constamment Jonas sur The Voice pour accompagner les moments occasionnels entre grand frère et petit frère. Mais étant si compétitif, les griffes et les remarques spirituelles sont inévitables à un moment donné, surtout sans quelqu’un comme Adam Levine pour les garder affûtés. Heureusement, Grande a prouvé plus d’une fois qu’elle était parfaitement capable de se débrouiller contre des gens comme Shelton, qu’il tienne un rameau d’olivier ou non.