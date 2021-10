Blake Shelton devient ému lors de l’incroyable performance Knockout de Wendy Moten

L’équipe de Blake Shelton fait une boucle à l’entraîneur de The Voice ! Alors que les Knockouts de la saison 21 ont débuté lundi, Shelton s’est senti assez ému lorsqu’il a associé Wendy Moten et Jonathan Mouton, qui ont tous deux présenté un spectacle incroyable. L’interprétation par Mouten de « I Can See Clearly Now » de Johnny Nash a impressionné les juges dès le départ, mais il n’y avait aucune comparaison avec l’interprétation époustouflante de Moten de « Ain’t No Way » d’Aretha Franklin.

« Quand je vous ai jumelé avec Wendy, en partie, voyons de quoi ce gars est fait », a déclaré Shelton à son membre de l’équipe après la performance de Mouten. « Tu es sortie ici, et c’était incroyable. Mais la performance de Moten a complètement bluffé les juges. « Pouvez-vous, s’il vous plaît, réserver des laissez-passer pour Kelly et moi pour votre tournée ? » Ariana Grande a déclaré à la chanteuse, tandis que Shelton ajoutait: « Je ne peux même pas imaginer les offres qui vous seront proposées … Je suis tellement heureuse pour vous, il est grand temps. »

Jonathan Mouton & @WendyMoten vous donneront des frissons instantanés. 🎤 #VoiceKnockouts #TeamBlake pic.twitter.com/hA4bLxOEEv – La voix (@NBCTheVoice) 26 octobre 2021

Au moment de prendre sa décision, Shelton a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que sa décision soit si difficile. « Jonathan, il m’a époustouflé », a-t-il déclaré. « Le seul problème, c’est que Wendy a fait exploser le bâtiment. Je m’attends vraiment à la voir dans la finale. » Le choix a rendu Shelton émotif, poussant la star country typiquement stoïque à essuyer une larme après avoir fait ses adieux à Mouten.

« Je te le dis, mec, il se passe quelque chose avec moi », a-t-il dit en riant. L’entraîneur Kelly Clarkson a taquiné: « Vous devenez pâteux? » avec John Legend ajoutant: « Ceci est marié Blake. » Grande a accepté: « C’est Gwen. » Le chanteur de « God’s Country » a épousé l’artiste No Doubt en juin dans son ranch de l’Oklahoma lors d’une cérémonie intime présidée par l’animateur de The Voice Carson Daly. Shelton a écrit une chanson spéciale pour sa fiancée, et Daly a déclaré dans l’émission TODAY qu’il n’y avait « pas un œil sec dans l’église » pendant les vœux de Stefani. « J’ai dit à Blake quand elle a eu fini : ‘Tiens bon, mon pote' », a-t-il plaisanté.