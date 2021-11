Blake Shelton dit que la chanson de mariage de Gwen explique « Pourquoi nous nous sommes mariés »

Il est clair que Blake Sheltonle monde entier tourne autour de Gwen Stefani.

Vendredi 5 novembre, le chanteur country de 45 ans a sorti « We Can Reach the Stars », la chanson qu’il a écrite pour Gwen et qu’il a jouée pour la première fois pour elle lors de leur mariage en juillet. La chanson peut être entendue sur les réseaux sociaux et est également disponible sur la nouvelle édition de luxe de son album Body Language.

« Je suis vraiment fier de #WeCanReachTheStars et je suis vraiment honoré d’être avec @gwenstefani », a-t-il écrit sur Instagram pour accompagner un extrait de la chanson. « C’est pourquoi nous nous sommes mariés en premier lieu. C’est pourquoi nous portons des bagues… parce que nous voulons que tout le monde le sache. Je suis ravi de partager cette chanson avec le monde. »

Pour sa part, Gwen, 52 ans, a republié le message de Blake sur son propre compte Instagram, ajoutant la note, « oui… ça m’est arrivé [prayer emoji] @blakeshelton je t’aime. « Le Sans aucun doute Le chanteur, qui a commencé à sortir avec Blake en 2015 après avoir travaillé ensemble en tant qu’entraîneurs sur The Voice, a inclus les hashtags #mysong et #thankyouGOD.