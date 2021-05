Blake Shelton et Gwen Stefani ont une idée de se mettre en rose à leur mariage et je ne déteste pas ça

Je veux dire, vraiment. Pourquoi pas, Jimmy? Blake Shelton a fait un très bon cas pour le succès de 1986 de la société britannique de synthpop Orchestral Maneuvers in the Dark (c’est OMD pour faire court), qui joue pendant la finale de Pretty in Pink. Et, je ne peux vraiment rien lui reprocher ou Gwen Stefani pour le choix. Cependant, je reproche à Shelton d’avoir répondu à la question de Fallon et de lui avoir demandé s’il connaissait la chanson, ce qui a incité l’hôte heureux de la musique à entrer dans la chanson pour un assez long interlude. Pas cool, Shelton. Pas cool.