Blake Shelton et Gwen Stefani sont mariés et ont travaillé ensemble sur la voix, mais ont-ils une autre collaboration en tête ?

Ce qui est vraiment intéressant dans le fait que Gwen Stefani et Blake Shelton unissent potentiellement leurs forces, c’est qu’ils viennent de différents genres de musique et ont des fans différents. Stefani était la reine de la pop-ska des années 1990 et a continué à sortir de la musique dans le milieu tout en se penchant sur son personnage de diva de la musique dance. Shelton, en revanche, est country jusqu’à l’os, comme ses équipes annuelles Voice peuvent le prouver. Cela dit, les artistes charismatiques sont tous deux connus pour leurs performances et pourraient probablement attirer un public croisé, élargissant ainsi leur base de fans. (Qu’en pensez-vous, Adam Levine ?)