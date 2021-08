Blake Shelton explique pourquoi il n’a pas invité Adam Levine à son mariage avec Gwen Stefani

in

Bien que Blake Shelton et Gwen Stefani auraient n’a pas invité l’ancien coach vocal et meilleur ami Adam Levine à leur mariage le 3 juillet, ils ne se sentent apparemment pas trop mal à ce sujet. Eh bien, Blake ne le fait certainement pas.

En s’arrêtant au Storme Warren Show de SiriusXM cette semaine, Blake n’a pas perdu de temps à expliquer pourquoi beaucoup de ses amis, y compris Adam, ne figuraient pas sur la liste des invités du mariage. TBH, il semble que ce n’était rien de personnel et tout se résumait à une question de garder les noces super intimes.

« J’ai donc eu des conversations embarrassantes avec, avec tant de mes amis depuis que c’est » Oh, oh ouais. Je vous lis tous. Oui, j’ai lu à ce sujet. Comment était-ce? ‘ », a expliqué Blake. “Vous savez, je me suis dit : ‘Écoutez, vous savez, nous l’avons gardé petit, surmontez-le, vous savez, il ne s’agit pas de vous.'”

Je veux dire, Blake a raison – c’était leur journée, après tout ! Mais avec Adam en particulier, le camouflet était surprenant compte tenu de la longue histoire de Blake et Adam sur The Voice ensemble. Blake a même déclaré en décembre dans Late Night with Seth Meyers qu’il voulait qu’Adam se produise pour leur grand jour !

Il ne semble pas qu’Adam pensait que la demande de Blake était authentique, car après avoir entendu parler de la demande de Blake, Adam a plaisanté sur “The Morning Mash Up” de SiriusXM qu’il ne jouerait pas pour Blake et Gwen. Pourtant, Adam a donné l’impression qu’il assistait au mariage lorsqu’il a visité The Ellen DeGeneres Show en avril.

Je ne sais pas ce qui s’est passé entre avril et juillet, mais la bonne nouvelle est que le mariage s’est déroulé exactement comme Gwen et Blake l’avaient prévu : la cérémonie intime a eu lieu dans une chapelle que Blake a lui-même construite (!!!) et la star de Today Show Carson Daly, qui se trouve être un ami cher du couple, a officié les noces.

Quant à Adam, Page Six a rapporté qu’au moment du mariage, il était à Miami avec sa femme, Behati Prinsloo, et leurs filles Dusty Rose et Gio Grace. Espérons qu’il n’y ait pas de drame entre les deux bourgeons !

