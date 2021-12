Blake Shelton fait une blague hilarante sur le passé avec Gwen Stefani

Classez-le sous des choses qui peuvent devenir un peu bizarres.

Blake Shelton bavardé avec Jimmy Fallon lors d’une apparition au Tonight Show, le 2 décembre, avec les deux amis en train de rattraper leur retard sur The Voice et le dernier album de la chanteuse country. En outre, l’animateur de Tonight Show voulait également des détails sur les noces d’été de Blake et Gwen Stefani – pour lesquelles il n’a pas reçu d’invitation.

Je pense que nous devons expliquer cela un peu plus. Comme : Tout d’abord, Blake a fait un clin d’œil aux premières opinions des gens sur leur histoire d’amour, en plaisantant : « Nous aimons prendre nos coups publicitaires jusqu’au bout. » Naturellement, a-t-il poursuivi, un mariage était la seule option: « Nous pensions que nous allions aller de l’avant et conclure l’affaire. »

Quant à savoir pourquoi Jimmy n’a pas été invité à la cérémonie, Blake avait plus de blagues.

« Nous n’avions de la place que pour un seul animateur de NBC au mariage », a plaisanté l’interprète de « Honey Bee ». « Donc, nous avons eu Carson. »

Jimmy a admis qu’il n’était pas vraiment offensé. Et a montré une photo côte à côte de Blake et Gwen quand ils étaient tous les deux enfants, notant que personne ne pouvait être contrarié par ces visages. C’est alors que l’humour est devenu un peu fou.