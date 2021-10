Blake Shelton Lathers Sweetness sur sa femme Gwen Stefani pour son anniversaire

Blake Shelton et Gwen Stefani se sont mariés le week-end du 4 juillet, et il semble que Shelton apprécie toujours d’appeler Stefani sa femme. Le rockeur de “Just a Girl” a fêté son 52e anniversaire dimanche, et le crooner country s’est rendu sur Instagram pour lancer un hommage rapide et mignon. “Joyeux anniversaire à ma meilleure moitié.. ma FEMME !!!! Je t’aime [Gwen Stefani]!”, a-t-il écrit. Shelton a également partagé une photo en noir et blanc de leur mariage d’été.

Les deux se sont mariés au ranch de Shelton en Oklahoma, où le couple a passé la majeure partie de la pandémie de coronavirus. Stefani a été tout aussi enthousiaste, partageant dans un épisode de juillet du podcast Tell Me About It with Jade Iovine que “C’était littéralement le plus grand moment… l’un des plus grands moments de ma vie, évidemment.” Le couple s’est marié le 3 juillet au ranch Shelton’s Oklahoma, et Stefani a dit à Iovine qu’elle ressentait “une ambiance de lune de miel totale en ce moment”.

“C’était au-delà de ce que je pensais que ça allait être”, a ajouté la chanteuse à propos de ses noces, auxquelles ont assisté 40 amis proches et membres de la famille, dont ses trois fils, Kingston, 15 ans, Zuma, 12 ans, et Apollo, 7 ans. L’animateur vocal Carson Daly, qui a présidé la cérémonie. Stefani portait deux robes Vera Wang différentes pour la cérémonie et la réception, partageant qu’elle n’avait “aucune idée” à quoi elle voulait que sa robe de mariée ressemble. “J’ai l’impression que quand tu es moi et que tu as autant de chance et de chance que moi de porter des robes exceptionnelles, tu ne sais tout simplement pas”, a-t-elle dit. “Et c’est un gros problème pour moi; je me soucie de ce genre de choses.”

Après qu’Iovine ait déclaré qu’il semble que Stefani soit enfin “à la maison” avec Shelton, Stefani a partagé qu’elle se sentait “tellement chanceuse” d’être arrivée à l’endroit de sa vie où elle se trouve en ce moment. “L’une de ces choses auxquelles vous pensez beaucoup dans votre vie est que vous ne connaissez pas l’avenir et vous ne savez pas ce qui va se passer, mais j’ai l’impression que mon voyage spirituel m’a vraiment guidé vers cet endroit et ce lieu de paix “, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Maintenant, je dois trouver comment faire le reste de ma vie.”

Elle ne pouvait pas non plus s’empêcher de jaillir de son nouveau mari. “Cet homme est le même gars que vous voyez, peu importe avec qui il est, ce qu’il fait”, a-t-elle déclaré à propos de Shelton. “Je le regarde dormir, et c’est le même gars. Et il est très réel, cohérent et authentique. C’est ce qui est si attirant et pourquoi les gens l’aiment tant.”