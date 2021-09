Blake Shelton pleure sa trahison après qu’Ariana Grande se soit rangée avec un autre juge

in

Comme les fans le savent, The Voice est tout au sujet de la musique… et des combats hilarants entre les entraîneurs. La nouvelle entraîneure de la scène, Ariana Grande, s’est retrouvée au milieu du drame de Blake Shelton et Kelly Clarkson. Selon Entertainment Tonight, Grande a pris parti dans l’épreuve, laissant l’un des entraîneurs mécontent.

Le drame a eu lieu au milieu de la partie des auditions à l’aveugle du spectacle. Clarkson et Shelton allaient se battre contre le chanteur Jeremy Rosado, et Shelton a demandé aux autres entraîneurs, Grande et John Legend, de se prononcer sur la question. L’interprète de “thank u, next” a déclaré : “Vous avez tellement de parties vraiment spéciales de votre voix. Et je pense que Kelly pourrait peut-être vous aider.” Shelton a été surprise par le commentaire de Grande, mais elle a poursuivi: “Je pense que Kelly pourrait être la bonne personne dans ce cas. Je suis désolée!”

Merci pour la sauvegarde @ArianaGrande !! Bienvenue dans l’équipe KC @iamjeremyrosado !! #TeamKelly #La Voix pic.twitter.com/OWTFEQJBvK – Kelly Clarkson (@kellyclarkson) 28 septembre 2021

Cela semblait être tout ce dont Shelton avait besoin pour affronter Grande. Il a dit que “c’était allumé maintenant”, et elle a répondu: “C’était déjà allumé.” Leur tiff ne s’est pas arrêté là. Après que Rosado se soit rendu à l’équipe Kelly, Shelton s’est assuré de faire savoir aux téléspectateurs qu’il garderait la pseudo-trahison de Grande au fond de son esprit. Le chanteur country a déclaré à la caméra: “Je ne peux pas croire qu’Ariana vient de faire ça … C’est une gifle au visage.” Il a ensuite plaisanté: “L’amitié est terminée.” Grande a également pesé sur la situation devant la caméra.

“Je sais que Blake est en colère contre moi, mais je savais qu’il n’était pas mon allié”, a-t-elle déclaré. “Il pense que je ne vois pas à travers lui, mais je le vois.” Shelton écoutait ce que Grande disait, alors qu’il interrompait son interview pour ajouter en plaisantant: “Vous m’avez poignardé dans le dos. J’étais juste là au bord de la falaise et vous m’avez poussé.” Shelton est revenu sur son collègue entraîneur plus tard dans l’épisode lorsque la chanteuse Samara Brown a été déchirée entre Grande et Legend. Le chanteur de “God’s Country” a soutenu Legend tandis que Clarkson a soutenu Grande.

Après que Brown ait choisi de faire partie de l’équipe de Legend, Shelton a réfléchi à sa victoire devant les caméras, en disant : “Je suis tellement heureux d’avoir pu contribuer à ce que John Legend intègre Samara dans son équipe. vous montrer à quoi cela ressemble, Ariana.'” Grande n’oubliera pas cela de sitôt, car elle a dit que la “gentille fille est finie”. Elle a ajouté : “Je vois les jeux auxquels tout le monde joue.” The Voice est diffusé les lundis et mardis soirs à 20 h HE sur NBC. Étant donné que la saison vient de commencer, il ne semble pas que les combats internes des entraîneurs seront bientôt terminés. Donc, vous voudrez certainement rester à l’écoute pour voir quel entraîneur l’emportera.