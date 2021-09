Nous n’en sommes qu’à une semaine de la saison 21 de The Voice, alias celle où la série a présenté Ariana Grande, et le moulin à rumeurs a déjà soulevé la poussière et commencé à produire des idées juteuses. Selon les derniers potins, Blake Shelton pourrait bientôt quitter The Voice pour être remplacé par Ariana Grande, c’est-à-dire si les producteurs obtiennent ce qu’ils veulent. Honnêtement, c’est une pensée folle, mais elle a un certain mérite.