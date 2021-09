Blake Shelton qualifie le tour de 4 présidents de Wendy Moten de “Top 3 des auditions à l’aveugle de tous les temps”

Blake Shelton a vu beaucoup d’auditions à l’aveugle au cours de ses 21 saisons en tant qu’entraîneur sur The Voice, mais il a clairement indiqué que l’audition de Wendy Moten lors de la première de la saison de lundi était l’une des plus spéciales qu’il ait jamais vues. En fait, il l’a appelé l’une des “trois meilleures auditions à l’aveugle de tous les temps”.

Moten, un artiste de 55 ans de Nashville, Tennessee, a clôturé la première nuit d’auditions lundi avec une puissante interprétation de “We Can Work It Out” des Beatles, laissant les entraîneurs sans voix alors qu’ils retournaient tous leurs chaises. et rivalisaient pour la faire entrer dans leurs équipes respectives. Moten est déjà un chanteur chevronné et revendique un hit des années 90 avec “Come In Out of the Rain”. Plus tard, elle a chanté en accompagnement et en duo avec Julio Iglesias, Vince Gill, Michael McDonald, John Oates et plus encore.

La voix puissante de .@WendyMoten vous étonnera. 🤯 #VoicePremiere #TeamBlake pic.twitter.com/cRwieCRtoq – La voix (@NBCTheVoice) 21 septembre 2021

“Quel privilège pour eux d’avoir partagé la scène avec vous !” Ariana Grande a fait l’éloge de Moten. “Tu es spectaculaire et j’ai besoin que tu sois au premier plan. Il est temps.” John Legend a également eu des mots gentils pour elle, en disant: “Votre maîtrise de votre instrument est au-delà. Vous avez tellement de lumière dans votre voix… Vous êtes vraiment phénoménale et nous avons de la chance de vous avoir.”

Clarkson a certes été la dernière à tourner sa chaise pour Moten, mais a déclaré qu’elle s’était simplement laissée entraîner dans la performance. “Vous êtes la raison d’être de cette émission”, s’est-elle exclamée. “Une voix si puissante, si transcendante, que vous déplacez les gens à un autre niveau.”

Mais c’est Shelton qui a fait le plus grand compliment à Moten, en lui disant: “C’est le top trois des auditions à l’aveugle pour The Voice, de tous les temps. … Vous avez trouvé une note et l’avez livrée avec puissance et impact. C’était choquant”, a-t-il déclaré. , en plaisantant, “[It blew] la couleur de mes cheveux!”

Bien que tous les juges aient fait de leur mieux pour convaincre Moten de rejoindre leurs équipes, elle a choqué le panel en se décidant pour l’équipe Blake ! “J’ai l’impression que Wendy est l’une des meilleures chanteuses que j’ai jamais entendues dans cette émission”, s’est vanté Shelton. “J’ai hâte de voir où ça va.” Pendant ce temps, Grande a déclaré qu’elle avait “le cœur brisé” et que “Blake est la vraie affaire”.

Grande a rejoint The Voice en tant qu’entraîneur pour la première fois cette saison après le départ de Nick Jonas. Legend a déclaré à Entertainment Tonight que Grande était une grande menace pour lui, Clarkson et Shelton, la qualifiant de “extrêmement talentueuse, très prospère et avait des légions et des légions de fans qui savent utiliser Internet et voter”.

Clarkson a accepté, en disant: “Il n’y a aucun inconvénient quand vous êtes Ariana Grande. Elle ne peut pas le dire. Je le ferai.” Shelton a plaisanté: “C’est embarrassant de la suivre [onto The Voice stage]. Cela révèle mon manque de célébrité.”

Qu’avez-vous pensé du premier épisode de la saison 21 de The Voice ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. The Voice est diffusé les lundis et mardis à 20 h sur NBC.