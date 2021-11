Blake Shelton réfléchit aux relations passées qui semblaient fonctionner sur du papier

Blake Shelton revient sur ses relations passées qui ne se sont pas terminées comme il s’y attendait. Dans l’épisode de lundi de The Voice, la star country a travaillé avec Lana Scott, membre de l’équipe, aux côtés du méga mentor de Knockout Rounds, Ed Sheeran, sur son interprétation de « Wildest Dreams » de Taylor Swift, qui a finalement abordé le sujet des romances ratées lorsque Scott a révélé qu’elle était « nouvellement Célibataire. »

La concurrente de Voice a poursuivi qu’elle se sentait particulièrement connectée à la chanson car elle s’était rendu compte que « toutes les vraies histoires n’ont pas une fin heureuse ». Shelton a accepté, disant à un membre de son équipe : « J’ai eu ces relations qui semblaient fonctionner aussi sur papier. Et elles finissent par ne pas fonctionner du tout. »

Sheeran a plaisanté en disant que c’était lui et Shelton qui avaient eu une « histoire d’amour secrète », mais Shelton faisait clairement référence à une vraie relation dans son passé. Le chanteur de « God’s Country » était auparavant marié à Kaynette Williams de 2003 à 2006 avant d’épouser sa compatriote Miranda Lambert en 2011. Les deux se sont séparés en 2015, et Shelton allait trouver l’amour sur The Voice avec l’ancienne co-star Gwen Stefani , qui à l’époque était en instance de divorce avec Gavin Rossdale.

Le couple s’est finalement marié en juillet, avec Shelton plaisantant sur Late Night With Seth Meyers le mois dernier que lui et sa femme réalisaient « le coup publicitaire ultime » pour l’émission NBC. « Parce que vous savez, la prochaine saison de The Voice approche et nous sommes des joueurs d’équipe pour NBC », a-t-il taquiné. Quand il s’est agi d’avoir l’hôte de The Voice Carson Daly pour officier la cérémonie, Shelton a évoqué les références de l’ancien hôte de TRL : devait être le gars pour nous », a plaisanté le chanteur.

Se mariant lors d’une petite cérémonie privée sur sa propriété de l’Oklahoma, Shelton avait précédemment déclaré à Storme Warren de SiriusXM qu’il y avait eu des conversations « maladroites » par la suite avec des amis qui ne savaient même pas que le mariage avait lieu. « J’ai eu des conversations embarrassantes avec tant de mes amis depuis. ‘Oh, je vous ai lu, j’ai lu à ce sujet, comment c’était ?' », a-t-il déclaré en août. « Écoutez, nous l’avons gardé petit, surmontez-le. Ce n’est pas à propos de vous. Il y en a beaucoup. »