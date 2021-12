Blake Shelton révèle pourquoi Adam Levine n’a pas été invité à son mariage

Non, Adam Levine n’a pas manqué un appel sur un téléphone public.

Avant Blake Shelton et Gwen Stefani noué le nœud début juillet, il y avait une question dans l’esprit de chaque fan en ce qui concerne la liste des invités : le juge de The Voice et ami Levine servirait-il de chanteur de mariage pendant l’événement spécial ? Eh bien, le Bordeaux 5 le leader a révélé en plaisantant pourquoi il ne serait probablement pas derrière le micro lors du grand jour d’avril.

« Je ne soutiens pas leur mariage », a déclaré Adam, entre deux rires, lors d’une apparition dans The Ellen DeGeneres Show, avant d’ajouter : « Elle est tellement cool, et il ne l’est pas. » Et quand Ellen Degeneres a répondu que Blake est « très drôle et très intelligent », Adam a ajouté à contrecœur, « Il est vaguement charmant. »

« J’irai au mariage et je m’y opposerai », a plaisanté Adam. « Je ne serai probablement pas invité, maintenant que je le dis à la télévision en direct, mais je serai là, d’une manière ou d’une autre. »

Avance rapide d’un peu plus de cinq mois après leurs noces et il semble que ces quelques mots soient précisément la raison pour laquelle Adam n’a pas fait la coupe – selon Blake lui-même.