Blake Shelton révèle pourquoi il n’a pas invité Adam Levine à son mariage avec Gwen Stefani

Sans invitation! Blake Shelton révèle la raison pour laquelle il n’a pas invité Adam Levine à son mariage avec Gwen Stefani en juillet, plaisantant en disant que son ancien rival et ami de longue date de The Voice s’est fait retirer de la liste des invités à cause d’un commentaire sur sa relation. Le chanteur de « God’s Country » a continué ses allers-retours avec le leader de Maroon 5 dans l’épisode du 6 décembre de The Ellen DeGeneres Show.

Il a dit à DeGeneres: « C’est la raison pour laquelle nous ne l’avons pas invité au mariage, c’est cette interview qu’il a faite dans votre émission. C’est comme: » Je ne l’invite pas. « » L’interview à laquelle Shelton faisait référence était l’apparition de Levine en avril sur Ellen, dans laquelle il a plaisanté : « Je ne soutiens pas leur mariage. Elle est tellement cool, et il ne l’est pas. » L’interprète de « She Will Be Loved » a poursuivi avec un sourire : « J’irai au mariage et je m’y opposerai. Je ne serai probablement pas invité, maintenant que je le dis à la télévision en direct, mais je être là, d’une manière ou d’une autre. »

Quant à savoir si les commentaires de Levine l’avaient vraiment désinvité du mariage ou s’il n’avait jamais prévu de comparaître, Shelton a souri et a simplement dit: « Eh bien, nous ne le saurons jamais. » Il a poursuivi sa décision: « Je n’ai pas intentionnellement invité Adam Levine à mon mariage – et je pense que c’est drôle. »

Levine n’a peut-être pas été invité à la cérémonie avant même son interview, car Shelton a estimé que seulement 30 personnes au total ont assisté au mariage du 3 juillet, qui comprend des personnes comme l’organisateur de mariage et le photographe qui travaillaient sur la cérémonie. L’animateur de The Voice, Carson Daly, a présidé la cérémonie, qui s’est tenue en Oklahoma dans le ranch de la star du pays, et les fils de Stefani – Kingston, 15 ans, Zuma, 12 ans, et Apollo, 7 ans, qu’elle partage avec l’ex Gavin Rossdale – ont participé à la cérémonie dans un chemin spécial.

Shelton a révélé à DeGeneres que la cérémonie était absolument magnifique, mais il n’avait pas grand-chose à voir avec la phase de planification de son mariage. « Je me suis dit ‘Qu’est-ce que je sais de tout ça ?' », a-t-il déclaré à l’animateur. « C’était toute son idée, sa vision. Tout ce que j’avais à faire était de boire et d’embrasser Gwen Stefani. Mon Dieu, c’est le plus grand concert que j’ai jamais eu. »