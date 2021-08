Blake Trienen des Dodgers a lancé des lancers qui ressemblaient à une balle wiffle

in

Les lanceurs des Dodgers peuvent faire des choses folles avec des balles de baseball. Des choses vraiment folles.

Plus tôt cette année, nous avons vu Dustin May lancer un lancer de 99 mph qui a cassé 20 pouces et a fait revenir Manny Machado à la pirogue après avoir jeté un coup d’œil.

Puis, il y a quelques jours, nous avons vu Brusdar Graterol lancer des plombs qui ont atteint 99 mph et 101 mph, ce qui est tout simplement ridicule.

Eh bien, hier soir, le lanceur de relève des Dodgers, Blake Trienen, a lancé des lancers absolument sauvages contre les Padres qui ont eu un émerveillement total chez les fans de baseball. Certains de ces emplacements avaient un mouvement semblable à une balle wiffle. Et tout semblait si simple.

Regardez cette folie :

Les trucs ridicules de Blake Trienen.

Je pense que mon préféré est le troisième de cette vidéo, mais ils sont tous ahurissants.

Les fans de la MLB ont réagi :

Blake Treinen n’est pas humain, c’est un sacré sorcier. https://t.co/FPPKaTWVmC – PLAYOFF P (@GaulPeorge_) 25 août 2021

J’ai légitimement fait un “Whoa” à voix haute alors que je suis assis ici en public, et je ne regrette rien. – Bleacher Nation (@BleacherNation) 25 août 2021