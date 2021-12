Blâmant la variante omicron, la LNH reprend les tests COVID-19 quotidiens

La LNH a réintroduit samedi des protocoles COVID-19 plus stricts qui incluent des tests quotidiens et d’autres étapes dans le but de limiter une épidémie croissante parmi les joueurs et le personnel de l’équipe.

Les protocoles améliorés entreront en vigueur immédiatement et dureront jusqu’au 1er janvier avec une évaluation de leur impact au plus tard le 7 janvier. Cette décision fait suite aux discussions entre la LNH et l’Association des joueurs de la LNH alors que les conditions virales s’aggravent en Amérique du Nord.

Trois équipes – Calgary, Colorado et Floride – sont pratiquement fermées jusqu’à la semaine prochaine en raison de cas de virus. Environ 70 joueurs – 10 % des 700 joueurs de la ligue – sont dans le protocole COVID-19 de la LNH et le nombre de matchs reportés cette saison a dépassé les 20.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Un Centre Bell vide est vu à Montréal, le jeudi 16 décembre 2021, avant un match de hockey de la LNH entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie. (Graham Hughes/La Presse Canadienne via AP)

La LNH a également annoncé que les matchs impliquant les Bruins de Boston et les Predators de Nashville seront reportés au moins jusqu’à la fin prévue des vacances de la ligue le 26 décembre. De plus, le match Toronto-Vancouver de samedi soir et les matchs Arizona-Vancouver et Toronto-Seattle de dimanche ont été reportés.

Plusieurs provinces canadiennes limitent maintenant ou limiteront bientôt la participation aux grands événements comme les matchs de la LNH à 50 % de leur capacité.

Outre les tests quotidiens pour les joueurs et les entraîneurs, « des tests d’avant-match supplémentaires peuvent être mis en œuvre, au cas par cas, lorsqu’une épidémie de COVID se produit au sein d’une équipe ».

La ligue a déclaré que la variante omicron est responsable de la hausse des cas.

« Compte tenu du nombre accru de cas positifs dans notre ligue au cours des deux dernières semaines et de l’évolution des réalités sociétales avec la nouvelle variante omicron COVID-19, l’AJLNH et la LNH ont collectivement convenu que tous les clubs seront tenus de suivre des mesures de prévention et de détection renforcées. « , a déclaré la ligue.

Quelques instants après l’annonce, Detroit a placé trois joueurs, l’entraîneur Jeff Blashill et l’entraîneur adjoint Alex Tanguay dans le protocole avant le match à domicile de samedi soir contre le New Jersey. Les Red Wings ont le seul joueur de la ligue, Tyler Bertuzzi, qui n’est pas vacciné.

Alors que les matchs reportés peuvent être reprogrammés, tous les regards sont tournés vers le calendrier : la LNH prévoit d’autoriser ses joueurs à participer aux Jeux olympiques d’hiver en Chine en février – à moins que les perturbations liées au COVID-19 ne s’avèrent trop importantes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La LNH a jusqu’au 10 janvier pour se retirer des Jeux d’hiver sans pénalité financière, mais se réserve le droit d’annuler ses plans jusqu’à ce que les joueurs se rendent à Pékin.