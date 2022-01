Blâmer désespérément l’hôpital pour la mort évitable du COVID

Cette série documente des histoires du subreddit Herman Cain Awards, traçant la mésinformation et la désinformation COVID sur Facebook qui entraînent tant de décès. L’histoire d’aujourd’hui parle d’une famille qui refuse d’accepter la vraie raison pour laquelle leur être cher est décédé.

Le remdesivir est un traitement efficace contre le COVID.

Les estimations de Kaplan-Meier de la mortalité étaient de 6,7% avec le remdesivir et de 11,9% avec le placebo au jour 15 et de 11,4% avec le remdesivir et de 15,2% avec le placebo au jour 29.

À moyen terme, il réduit la mortalité de moitié, et même dans les cas à plus long terme, il augmente les taux de survie de 25 %. Pour une raison quelconque, la même foule qui pense que les nébuliseurs, le sureau et une poignée de vitamines peuvent protéger contre le COVID, sans parler de la pâte de cheval et de l’hydroxychloroquine, a décidé que les choses qui fonctionnent réellement sont verboten. Pas de vaccin, pas de remdesivir, pas de masquage, rien.

Nous avons déjà vu ceci : « Il est allé à l’hôpital avec COVID, mais quand il est décédé trois semaines plus tard, il n’avait plus de COVID ! Ouais, idiot. Le COVID a ravagé votre corps. Vous avez inondé vos poumons de caillots sanguins, affamant votre cerveau et vos organes d’oxygène. Les machines de survie ont encore endommagé votre corps. La moitié des personnes hospitalisées avec COVID se retrouvent avec une sorte de lésions rénales. Le COVID peut même attaquer vos poumons.

J’ai examiné l’affirmation selon laquelle le remdesivir a tué 54% des patients Ebola. Voici la réalité :

Les médicaments ont amélioré les taux de survie de la maladie plus que deux autres traitements testés – ZMapp, fabriqué par Mapp Biopharmaceutical, et Remdesivir, fabriqué par Gilead Sciences GILD.O – et ces produits seront désormais abandonnés, a déclaré Anthony Fauci, l’un des chercheurs. co-diriger le procès. L’agence a déclaré que 49% des patients sous ZMapp et 53% sous Remdesivir sont décédés au cours de l’étude. En comparaison, 29 % des patients sous REGN-EB3 et 34 % sous mAb114 sont décédés. Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l’Institut national de recherche biomédicale du Congo en RDC, qui a codirigé l’essai, a déclaré que les résultats signifiaient que « désormais, nous ne dirons plus qu’Ebola est incurable ».

Pour être clair, Ebola est réputé mortel, avec des taux de létalité allant de 60 à 90 %. Cet article traite de la difficulté d’évaluer un nombre précis, mais suggère qu’il pourrait être d’environ 70 %. Donc, si 53% des patients remdesivir mouraient, cela montrerait que le médicament a réellement aidé à sauver des vies. (Heureusement, il semble que des alternatives plus performantes aient été développées au cours des années suivantes, améliorant encore plus le pronostic des patients.)

Vous montre comment les statistiques peuvent être utilisées pour brosser un tableau littéralement opposé à la réalité.

Cela dit, s’ils veulent exhorter leur peuple à éviter les hôpitaux et à mourir chez eux, les Warriors de prière leur imposant les mains ou autre, alors ce n’est pas le pire des résultats. Gardez les lits d’hôpitaux ouverts pour ceux qui les méritent, pas pour ceux qui se mettent volontairement en danger.

Pas qu’ils feront ça. Toutes leurs convictions s’envolent dès qu’elles commencent à suffoquer. Ils ne se rendent pas à leur église ou à leur clinique spéciale de traitement COVID approuvée par Q (toute la pâte de cheval et le HCQ dont ils auront besoin !). Non, ils vont à l’hôpital et s’attendent à ce que le personnel et les médecins fassent des miracles tout en menaçant de poursuites judiciaires. C’est épuisant et exaspérant et notre personnel médical surmené et en sous-effectif n’a pas besoin de ces conneries.

