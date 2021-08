Blâmer la Cour suprême pour l’expiration du moratoire sur les expulsions, pas la Maison Blanche

Dimanche, un moratoire fédéral sur les expulsions, qui visait à empêcher les locataires de perdre leur logement en pleine pandémie, a expiré.

À son apogée, ce moratoire a peut-être sauvé jusqu’à 40 millions d’Américains de l’expulsion. Mais, fin juin, la Cour suprême a signalé que ce moratoire devait expirer fin juillet, laissant effectivement de nombreux locataires sans protection.

En théorie, la plupart de ces locataires – et leurs propriétaires – auraient dû recevoir une aide fédérale au logement. Au cours de la pandémie, le Congrès a alloué 45 milliards de dollars d’allégement de loyer pour aider les personnes en difficulté financière à cause de Covid-19. Mais les gouvernements étatiques et locaux chargés de distribuer ces fonds ont eu du mal à les débourser rapidement.

Cela signifie que de nombreuses personnes sont en retard sur leur loyer et risquent désormais d’être expulsées. Et, parce qu’un Congrès étroitement divisé est à peine capable de fonctionner même dans des circonstances idéales, cela semble également signifier que les dirigeants du Congrès sont impatients de rejeter la responsabilité d’une éventuelle crise d’expulsion ailleurs.

Dimanche, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et son équipe de direction démocrate ont publié une déclaration déroutante. Bien que la Cour suprême porte la responsabilité principale de la fin du moratoire sur les expulsions, les mots « Cour suprême » n’apparaissent nulle part dans la déclaration des dirigeants démocrates de la Chambre concernant le moratoire maintenant expiré. Au lieu de cela, la déclaration insiste sur le fait que « une action est nécessaire », puis elle prétend faussement qu’un effort pour « proroger le moratoire » doit « provenir de l’Administration ».

Il y a, en toute justice, beaucoup de reproches à faire pour expliquer pourquoi le moratoire n’a pas été maintenu après la date limite imposée par la Cour du 31 juillet.

Après que le président Joe Biden a appelé le Congrès à adopter une nouvelle loi prolongeant le moratoire jeudi, Pelosi a tenté de trouver les votes pour adopter un tel moratoire à la Chambre – mais a finalement échoué dans une chambre très divisée où une poignée de personnes de droite Les démocrates peuvent faire échouer n’importe quel projet de loi.

Certains démocrates de la Chambre ont reproché à Biden de ne pas avoir parlé plus tôt de la nécessité d’un moratoire. Et, bien sûr, tout le monde peut blâmer le Sénat.

“Il est clair que le Sénat n’est pas en mesure de” prolonger le moratoire, ont déclaré les leaders de la Chambre dans leur déclaration de dimanche, ajoutant que “toute législation à la Chambre ne suffira donc pas à prolonger le moratoire”. Afin de faire passer une prolongation par le Sénat, les démocrates devraient soit obtenir 10 votes républicains pour briser une obstruction, soit accepter à l’unanimité de modifier les règles du Sénat pour contourner l’obstruction – ce que plusieurs sénateurs démocrates conservateurs refusent de faire.

Mais aucun des chiffres implicitement impliqués par la déclaration des dirigeants de la Chambre – Biden, le leader républicain du Sénat Mitch McConnell ou des défenseurs de l’obstruction comme les sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) – ne se taillent la part du lion du blâme pour l’expiration du moratoire.

Ce blâme devrait incomber à cinq personnes nommées par les républicains à la Cour suprême.

La Cour suprême démantèle une grande partie de la capacité de l’administration Biden à gouverner

De nombreuses lois fédérales donnent aux agences fédérales le pouvoir de réglementer les entreprises et les particuliers. La Clean Air Act et la Clean Water Act, par exemple, confèrent à l’Environmental Protection Agency une assez grande autorité pour contrôler la pollution et réduire les émissions nocives. La Loi sur les soins abordables permet aux experts du ministère de la Santé et des Services sociaux d’exiger des assureurs qu’ils couvrent de nombreux médicaments et vaccins. Le ministère du Travail a un certain pouvoir discrétionnaire pour déterminer quels travailleurs ont droit à une rémunération pour les heures supplémentaires.

Dans Gundy c. États-Unis (2019), cependant, quatre juges ont indiqué qu’ils avaient l’intention d’imposer de nouvelles limites potentiellement drastiques à la capacité du Congrès de déléguer ce type de pouvoir aux agences fédérales. La règle juridique spécifique énoncée par les juges conservateurs dans Gundy est vague et difficile à analyser, mais elle donnerait au flanc droit de la Cour un pouvoir énorme pour annuler les réglementations qu’ils n’aiment tout simplement pas. Le juge Brett Kavanaugh, qui n’a pas entendu l’affaire Gundy parce qu’il n’était pas membre de la Cour lorsqu’elle a été débattue, a signalé plus tard qu’il fournirait le cinquième vote clé pour réduire le pouvoir des agences fédérales.

Les implications complètes de l’approche exposée par les juges conservateurs dans Gundy restent floues, mais il est probable que la Cour va priver le Congrès d’une grande partie de son pouvoir de déléguer le pouvoir réglementaire aux agences – tout en dépouillant de nombreuses agences de leur autorité existante dans le processus. À tout le moins, la Cour conservatrice est susceptible de revendiquer un droit de veto sur toute mesure réglementaire prise par une agence fédérale.

La décision de la Cour du 29 juin dans Alabama Association of Realtors v. HHS, l’affaire qui a effectivement mis fin au moratoire fédéral sur les expulsions, doit être comprise dans le cadre de cet effort plus large visant à priver les agences fédérales de leur pouvoir.

Dans cette affaire, un groupe de propriétaires et d’agents immobiliers a demandé à la Cour suprême de suspendre un moratoire fédéral empêchant l’expulsion de nombreuses personnes confrontées à des difficultés financières en raison de Covid-19. Ce moratoire a été initialement prononcé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en septembre 2020 et a été prolongé à plusieurs reprises depuis lors – parfois par le Congrès et parfois par le CDC agissant sous sa propre autorité.

Plus précisément, la loi fédérale permet au CDC « d’élaborer et d’appliquer des règlements tels que [its] jugement sont nécessaires pour empêcher l’introduction, la transmission ou la propagation de maladies transmissibles. En décrétant ce moratoire, le CDC a déterminé qu’une pause temporaire sur de nombreuses expulsions était nécessaire pour empêcher la propagation de Covid-19, car les personnes qui perdent leur maison sont susceptibles soit d’emménager avec des amis et de la famille, soit de se retrouver dans des refuges, où elles pourraient attraper le coronavirus ou le transmettre à d’autres.

Les plaignants de l’Alabama Association of Realtors ont fait valoir que la loi fédérale conférant au CDC un large pouvoir pour empêcher la propagation des maladies transmissibles est trop large – si large qu’elle soulève de « graves préoccupations constitutionnelles » similaires aux préoccupations soulevées par les conservateurs à Gundy. Ils ont également soutenu que cette loi large doit être interprétée de manière très restrictive pour interdire un moratoire sur les expulsions.

Et une majorité de la Cour a convenu avec eux que le CDC ne devrait pas avoir ce pouvoir. Quatre juges – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett – ont voté pour suspendre immédiatement le moratoire sur les expulsions. Le juge Brett Kavanaugh, quant à lui, a voté pour accorder aux locataires un sursis très temporaire.

Au moment où l’Alabama Association of Realtors a été décidée, le moratoire devait expirer le 31 juillet. Kavanaugh a écrit qu’il était d’accord avec les plaignants que « les Centers for Disease Control and Prevention ont dépassé son autorité statutaire existante en décrétant un moratoire d’expulsion à l’échelle nationale, » mais il a également décidé de laisser le moratoire expirer de lui-même fin juillet – plutôt que de le suspendre immédiatement.

Néanmoins, Kavanaugh a été très clair sur le fait que l’administration Biden ne pouvait pas le prolonger jusqu’en août. « À mon avis », a écrit Kavanaugh, « une autorisation claire et spécifique du Congrès (via une nouvelle législation) serait nécessaire pour que le CDC prolonge le moratoire après le 31 juillet. »

Cela fait donc quatre voix pour lever le moratoire immédiatement, plus un cinquième pour le couper après le 31 juillet. Cinq voix, c’est la majorité à la Cour suprême, donc, si l’administration Biden avait tenté de prolonger le moratoire sans chercher une nouvelle législation du Congrès, il aurait perdu devant les tribunaux.

Tout cela est une longue façon de dire que le Congrès porte une part de responsabilité dans l’expiration du moratoire. Si une majorité de législateurs à la Chambre et une majorité à l’épreuve de l’obstruction systématique au Sénat avaient convenu que le moratoire devait être prolongé, il aurait pu adopter une loi le faisant, et l’opinion de Kavanaugh suggère qu’il aurait confirmé cette loi.

Mais la part du lion du blâme appartient à la Cour suprême. La raison pour laquelle l’administration Biden ne peut pas prolonger le moratoire en invoquant l’autorité statutaire du CDC est que la Cour a clairement indiqué qu’elle n’autoriserait pas une telle prolongation.

Les démocrates de base ne comprennent pas la menace posée par la Cour suprême

Compte tenu du rôle de la Cour suprême – et, en particulier, du rôle de cinq juges nommés par les républicains – dans l’élimination du moratoire sur les expulsions, la réponse du président Pelosi à la disparition du moratoire est déconcertante. C’est aussi trompeur.

Le CDC a le pouvoir de prolonger le moratoire sur les expulsions. Alors qu’ils doublent les masques, pourquoi ne prolongeraient-ils pas le moratoire à la lumière de la variante delta ? – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 1er août 2021

Pelosi a tout simplement tort de prétendre que « le CDC a le pouvoir de prolonger le moratoire sur les expulsions ».

Oui, une loi fédérale donne au CDC un large pouvoir de contrôle des maladies contagieuses. Et oui, cette loi fédérale devrait être lue pour donner au CDC le pouvoir de prolonger le moratoire. Mais cinq juges ont décidé que le CDC n’avait pas ce pouvoir. Ainsi, à moins que l’administration Biden ne soit disposée à défier ouvertement la Cour suprême, elle n’a plus d’options.

De plus, Pelosi ne se trompe pas seulement sur ce que le CDC peut faire sans l’intervention du Congrès, son calcul politique n’a également aucun sens. Pourquoi un orateur démocrate blâmerait-il une administration démocrate pour avoir créé un problème causé par cinq républicains nommés à la Cour suprême ?

Pelosi et ses collègues dirigeants n’étaient pas non plus les seuls législateurs démocrates qui semblaient rejeter le blâme sur les juges qui ont provoqué une crise d’expulsion potentielle.

Après que Jake Tapper de CNN a demandé à la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), qui agit souvent comme porte-parole du flanc gauche du parti, qui était à blâmer pour l’expiration du moratoire, elle a blâmé les pieds d'”une poignée de conservateurs Démocrates » qui n’ont pas voulu voter pour une prolongation. Ocasio-Cortez a également reproché à la Maison Blanche de ne pas avoir demandé au Congrès de bouger plus tôt et aux gouverneurs des États de ne pas avoir distribué plus rapidement les fonds d’allégement des loyers.

D’autres législateurs démocrates ont fait écho à l’affirmation trompeuse de Pelosi selon laquelle l’administration Biden devrait être blâmée pour ne pas avoir prolongé le moratoire par elle-même.

Pendant ce temps, alors que la déclaration de la Maison Blanche expliquant pourquoi le CDC ne prolongerait pas le moratoire notait à juste titre que « la Cour suprême a clairement indiqué que cette option n’est plus disponible », le président Biden a jusqu’à présent résisté aux types de réformes qui pourraient freiner un judiciaire excessivement idéologique. Bien qu’il ait nommé une commission chargée d’explorer les réformes potentielles de la Cour suprême, cette commission est étonnamment dépourvue de membres qui ont en fait plaidé en faveur d’une réforme de la Cour suprême dans le passé.

L’instinct des démocrates du Congrès – de traiter la Cour comme s’il s’agissait d’une force de la nature incontrôlable et non d’un panel de neuf acteurs politiques dont les décisions peuvent être critiquées de la même manière qu’ils pourraient critiquer, disons, Mitch McConnell – pourrait avoir de graves conséquences politiques pour le Parti démocrate.

Rien qu’au cours de ce dernier mandat, la Cour suprême a vidé le Voting Rights Act, ciblé les syndicats et élargi la capacité des riches donateurs à dépenser secrètement de l’argent pour influencer la politique américaine. Toutes ces décisions profitent au Parti républicain au détriment des démocrates, et elles pourraient être une phase intermédiaire d’une attaque judiciaire beaucoup plus importante contre la démocratie.

Et pourtant, selon un récent sondage Gallup, 51 % des démocrates approuvent la façon dont la Cour suprême fait son travail, et ce nombre tend à augmenter.

Gallup

Quelque chose a sérieusement mal tourné avec l’approche du Parti démocrate à la Cour suprême. Si une majorité de démocrates approuve un tribunal qui démantèle littéralement les garanties de notre pays contre la suppression raciste des électeurs, alors les dirigeants démocrates ont totalement échoué à communiquer la menace potentielle posée par un tribunal dominé par des juges de droite.

Pelosi et ses collègues leaders parlementaires, en d’autres termes, ne rendent pas service à leur parti – et à leur pays – en blâmant le moratoire sur les expulsions expiré là où il n’appartient pas. C’est un problème créé par la Cour suprême. Et les démocrates doivent comprendre cela.