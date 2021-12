Blâmer la cupidité des entreprises pour l’inflation

— de OtherWords

Avec des taux de vaccination en hausse, les Américains espèrent un retour à un semblant de normalité cette saison des vacances. Malheureusement, alors que les gens commencent à voyager de plus en plus et à acheter des cadeaux de Noël, nous sommes confrontés à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à une augmentation des coûts, de l’essence à l’épicerie.

Des sondages récents montrent que 92 % des Américains de tous partis sont préoccupés par la hausse de l’inflation, en particulier en ce qui concerne les prix de l’épicerie et de l’essence. La principale préoccupation de 89 % des personnes interrogées est la hausse des prix des produits d’épicerie, où il est plus difficile pour les familles de réduire les coûts.

Il serait facile de blâmer le président Biden, mais ce n’est tout simplement pas le cas. En fait, les salaires ont augmenté davantage au cours des trois derniers mois qu’au cours des 20 dernières années, et des millions d’Américains ont repris le travail grâce aux succès de son administration.

La vérité, c’est que les grandes entreprises et leurs PDG ultra-riches exploitent les consommateurs.

Les grandes entreprises ont réalisé des bénéfices records pendant la pandémie. Et au cours d’une année où la majorité des gens ont eu du mal à s’en sortir, les PDG n’ont fait que s’enrichir. Ils ont profité de toutes les occasions pour se remplir davantage les poches.

Les directeurs généraux de grandes épiceries comme Kroger affirment que l’inflation « est toujours bonne dans notre entreprise ». Mais bon pour qui ?

L’année dernière, Kroger a engrangé 132 milliards de dollars de revenus et les salaires moyens de leurs cadres supérieurs ont augmenté, tandis que le salaire de l’employé médian a baissé de 8 %.

En février 2021, Kroger a annoncé qu’il fermerait deux magasins en Californie plutôt que de payer temporairement certains employés 4 $ de plus par heure en « prime de risque ». Lorsque des entreprises avides profitent des difficultés économiques, ce sont les travailleurs et les familles qui en paient le prix.

Les médias et les politiciens conservateurs s’accrochent au récit selon lequel l’inflation est la faute du président Biden et du plan de sauvetage américain alors qu’ils tentent de profiter de cette situation pour persuader les électeurs.

Mais il est clair que les profits des entreprises forcent les travailleurs et les familles à faire des sacrifices inutiles pour que les cadres riches puissent s’enrichir. C’est à nos législateurs de tenir ces riches PDG pour responsables.

Le président Biden va déjà dans cette direction en chargeant la Federal Trade Commission d’enquêter sur le comportement anti-consommateur des compagnies pétrolières. Et les démocrates essaient de faire adopter la loi Build Back Better pour réduire les coûts des soins de santé, les coûts des médicaments sur ordonnance, les frais de garde d’enfants, etc., en obligeant enfin les grandes entreprises à payer leur juste part d’impôts et à respecter les règles.

Mais les républicains sont unanimement opposés à la responsabilisation des grandes entreprises – et encouragent même l’inflation. L’inflation « est une mine d’or pour nous », a déclaré le sénateur républicain de Floride Rick Scott.

Des économistes de premier plan ont affirmé que les investissements dans le Build Back Better Act atténueront l’inflation. Mais cela n’empêchera pas les républicains de continuer à rejeter la faute de l’inflation sur les démocrates tout en se battant bec et ongles pour tuer le projet de loi – et de laisser les grandes entreprises continuer à profiter de nous.

Les démocrates doivent clarifier deux choses au peuple américain. Premièrement, malgré des profits records, c’est la cupidité des entreprises qui est à l’origine de la hausse des coûts que nous connaissons actuellement. Deuxièmement, le Build Back Better Act obligera bon nombre de ces mêmes sociétés à payer leur juste part et à respecter les règles.

Sarah Baron est la directrice de campagne de Tax March.