Alors que la crise à la frontière sud-ouest s’aggrave, avec des centres de détention pour jeunes surpeuplés et des agents frontaliers fédéraux débordés, un contre-discours prend forme dans la presse d’entreprise. Il n’y a pas de crise frontalière, nous dit-on. En fait, tout cela est une panique provoquée par les républicains pour nuire à l’administration Biden.

«Il n’y a pas de crise de l’immigration», titre l’un des titres de The Week. « Alors après tout ça, il n’y a pas de surtension à la frontière? » en dirige un autre chez Esquire. Même s’il y a une crise, dit Axios, cela pâlit par rapport à la crise de 2019 sous Trump.

Mais la prise de crise sans frontière qui mérite le plus une réponse vient de la section «Monkey Cage» du Washington Post, où un professeur agrégé et deux doctorants de l’Université de Californie à San Diego affirment que les données des douanes américaines et de la protection des frontières ne montrent aucune augmentation significative des passages illégaux des frontières, une affirmation qui a depuis été répétée par Jennifer Rubin du Post et d’autres.

Parroting l’ambassadrice du président Biden au Mexique, Roberta Jacobson, les trois universitaires de l’UCSD disent que ce qui se passe actuellement n’est que le résultat d’une «demande refoulée» des migrants serait venue l’année dernière sans la pandémie, plus la poussée printanière habituelle qui accompagne meilleur temps dans le sud du Texas.

Pour faire valoir leur point de vue, ils analysent les données publiées plus tôt ce mois-ci par le CBP et qui dissipent les appréhensions aux frontières par mois. En effet, les données montrent une augmentation de janvier à février en 2021, 2019 et 2018, avec une légère baisse en 2020 en raison des restrictions frontalières pandémiques mises en place par l’administration Trump.

De même, les auteurs ont raison de dire que l’immigration illégale est saisonnière; il commence généralement à augmenter en février lorsque les températures se réchauffent dans le sud du Texas, atteignent des sommets en mai et diminuent pendant les mois d’été les plus chauds. Ils ont créé un graphique combinant toutes les données d’appréhension mensuelles en un seul graphique couvrant 2012 à 2020 pour illustrer ce modèle saisonnier, ce qui est une astuce intéressante, mais quiconque a déjà couvert la frontière sait que c’est ainsi que cela fonctionne – c’est du bon sens.

Mais la saisonnalité n’est pas un antonyme d’extraordinaire, et ce qui se passe actuellement est à la fois saisonnier et extraordinaire, au niveau de la crise. Il ne peut pas simplement être écarté par un tour de passe-passe rhétorique sur la «demande refoulée». (Plus à ce sujet plus tard.)

Comment savons nous? C’est ce que suggèrent clairement les données. Comme Art Arthur du Center for Immigration Studies l’a exposé dans un article de blog mercredi, l’analyse du Post a omis de mentionner que les appréhensions à la frontière en février, le mois le plus court de l’année, ont atteint un sommet de 15 ans avec 97000 appréhensions. Depuis 2006, nous n’avons pas eu autant d’appréhensions au mois de février.

C’est important car si vous regardez le graphique combinant toutes les données mensuelles de 2012 à 2020, vous voyez que février est le deuxième mois le plus lent pour les appréhensions en moyenne, après janvier. Par conséquent, explique Arthur, «si nous pouvons nous attendre à ce que les appréhensions des patrouilles frontalières à la frontière sud-ouest dépassent près de 97 000 personnes au cours des 10 prochains mois, par définition, nous assistons à une vague historique de migrants.»

Quelle est l’ampleur d’une surtension? Pour les besoins de l’argumentation, soyons conservateurs et disons que les appréhensions mensuelles pour le reste de l’année continueront à dépasser ce qu’elles étaient en 2019 – la dernière fois que nous avons eu une crise frontalière majeure, avec plus de 851000 appréhensions – à peu près autant montant qu’ils ont fait au cours des cinq premiers mois de cet exercice.

Maintenant, je ne suis pas un universitaire, mais je sais comment utiliser une calculatrice, donc je sais que les données du CBP montrent que les appréhensions mensuelles au cours des cinq premiers mois de cet exercice ont dépassé les niveaux de 2019 d’environ 34% en moyenne. Si nous appliquons cette augmentation mensuelle moyenne à toute l’année, nous nous retrouverons avec plus de 1,14 million d’appréhensions. La dernière fois que nous avons arrêté autant de personnes à la frontière sud-ouest, c’était en 2005.

Voilà pour les chiffres. Ils montrent clairement une poussée au niveau de la crise. Quant à l’affirmation selon laquelle toutes ces appréhensions supplémentaires représentent une «demande refoulée» à partir de 2020 lorsque la frontière a été effectivement fermée à cause de la pandémie, nous devons nous demander: une demande refoulée pour quoi? Asile? Entrée aux États-Unis?

Les universitaires du Post ne le disent pas tout à fait, peut-être parce qu’ils ne sont pas très informés sur le fonctionnement de l’immigration illégale. Ils soutiennent que les expulsions autorisées par Trump pendant la pandémie «ont retardé les migrants potentiels plutôt que les ont dissuadés – et ils arrivent maintenant».

Eh bien, oui, ils arrivent maintenant parce qu’il y a eu un changement de politique majeur lorsque Biden a pris ses fonctions qui a éliminé la dissuasion d’être expulsé des États-Unis à l’arrivée. De manière générale, les migrants ne font pas le voyage coûteux et dangereux à travers le Mexique et aux États-Unis à moins qu’ils ne pensent avoir de bonnes chances de rester, et Biden leur a donné une bonne chance.

Au lieu d’expulser presque tous ceux qui arrivent à la frontière, des mineurs non accompagnés et un nombre croissant d’unités familiales sont désormais admis (malgré l’insistance de l’administration Biden pour expulser la plupart des unités familiales). C’est un «facteur d’attraction» majeur pour l’immigration illégale.

Un rapport bipartisan publié en avril 2019, au milieu de la dernière crise frontalière, a révélé que le principal «facteur d’attraction» qui a amené les familles de migrants à traverser la frontière était la pratique de les libérer avec rien de plus qu’un avis de comparaître devant un juge de l’immigration à une date future. Le délai moyen pour traiter une demande d’asile était alors de plus de deux ans, et comme seulement 15% environ des unités familiales sont susceptibles d’obtenir l’asile, il y a une forte incitation à entrer dans le pays par tous les moyens, que vous ayez ou non un un argument solide – ou n’importe quel cas – pour obtenir l’asile.

Ces facteurs d’attraction qui existaient en 2019 sont encore plus forts maintenant car dans certaines parties du sud du Texas, où les agents de la patrouille frontalière sont débordés, les migrants sont libérés sans même avoir été avisés de comparaître devant un juge de l’immigration. Le représentant démocrate Henry Cuellar, du sud du Texas, a déclaré jeudi au Washington Examiner que les agents de la patrouille frontalière dans la vallée du Rio Grande, de loin le tronçon le plus fréquenté de la frontière, avaient maintenant libéré environ 2000 personnes sans avis de comparution devant le tribunal. seulement 150 personnes le lundi.

Cela signifie que les autorités fédérales à la frontière sont tellement débordées qu’elles libèrent des personnes qui ont été appréhendées après avoir traversé la frontière illégalement – un délit la première fois, un délit pour les passages suivants – dans l’espoir que les migrants entameront des audiences de leur propre chef.

Tout cela pour dire qu’il n’y a pas de «demande refoulée». Les habitants du Mexique et d’Amérique centrale réagissent aux incitations et aux changements de politique adoptés par l’administration Biden. Si Biden avait maintenu en place les mesures strictes aux frontières du président Trump, il n’y aurait pas de «demande refoulée» et probablement pas d’augmentation spectaculaire des passages illégaux, car si les gens ne pensent pas pouvoir entrer, ils ne viennent pas. Mais avec la dissuasion de l’expulsion disparu, et de plus en plus de preuves que si vous pouvez entrer, vous pouvez rester, ils arrivent.

Et si les chiffres jusqu’à présent sont une indication, ils seront plus nombreux cette année que nous n’en avons vu dans au moins 15 ans. Selon toute définition, cela équivaut à une crise, même si les universitaires du Washington Post ne l’admettent pas.