Blâmer Manchin ? Notre système politique doit être mieux reconstruit

Au lieu de blâmer le sénateur Jon Manchin III pour le statut incertain du projet de loi Build Back Better, nous devrions peut-être diriger notre colère contre le fantôme de William Paterson. L’ancien gouverneur du New Jersey pourrait bien être dégoûté de lui-même s’il était vivant pour assister à la suspension de la législation de politique sociale de 1,7 billion de dollars.

En tant que délégué à la Convention constitutionnelle de 1787, Paterson a rechigné sur la proposition d’une Chambre des représentants proportionnée sans tenir compte des besoins du New Jersey et d’autres petits États. La majorité des délégués a répondu en créant le Sénat dans lequel chaque État, quelle que soit sa population, est autorisé à envoyer deux sénateurs à la chambre.

Les deux sénateurs actuels du New Jersey, maintenant le 11e État le plus peuplé, font partie des 48 ou 49 sénateurs démocrates qui voteraient probablement pour le projet de loi qui lutterait contre le changement climatique et continuerait les contrôles mensuels aux parents, et investirait dans un large éventail de dépenses et des réductions d’impôts visant la garde d’enfants, le logement abordable, les soins de santé à domicile et plus encore, selon le New York Times.

Le choix de Manchin d’abandonner la législation souligne une réalité institutionnelle. Nous ne vivons pas dans une démocratie. Nous ne l’avons jamais fait. La majorité des Américains ne dirige pas le gouvernement fédéral, et les décisions prises au niveau national reviennent aux États et aux villes. Le système crie au changement si la majorité peut jamais être assurée d’un gouvernement fédéral sensible à ses besoins.

Tout candidat à la présidentielle doit remporter le collège électoral, avec ou sans le vote populaire, pour entrer à la Maison Blanche. L’ancien président George W. Bush a perdu le vote populaire en 2000, tout comme Donald J. Trump en 2016.

Les sénateurs des petits États peuvent se vanter de beaucoup plus de pouvoir que les sénateurs qui représentent des États à forte population. Manchin, un démocrate, représente 1,7 million de Virginie-Occidentaux, soit 0,54% de la population nationale, mais il a été capable d’arrêter net le projet de loi Build Back Better lorsqu’il a annoncé dimanche sa décision de ne pas le soutenir. Après que la Chambre des représentants a voté pour le projet de loi plus tôt ce mois-ci, la direction démocrate a encore besoin des 50 sénateurs démocrates pour voter pour le projet de loi ; aucun sénateur républicain (dont trois des États bleus) n’est disposé à le soutenir.

Même la Chambre est mise en place pour ignorer la volonté de la majorité. Lorsque les républicains contrôlaient la Chambre, les démocrates ont collectivement reçu plus de voix parce que les démocrates sont fortement regroupés dans de nombreux districts du Congrès, principalement dans les districts urbains où les démocrates remportent souvent entre 80 et 90 pour cent des voix.

Certes, les maires, les gouverneurs et le large éventail de titulaires de charges étatiques et locaux sont élus par une majorité d’électeurs, mais leurs gouvernements dépendent des fonds fédéraux déterminés par le Congrès pour aider à financer leurs programmes.

L’opposition de Manchin nuit certainement à l’avancement du projet de loi, mais il est toujours sénateur avant d’être démocrate. Son premier devoir est de représenter ce qu’il juge le mieux pour la Virginie-Occidentale, un État résolument rouge – même si sa position sur le projet de loi est déplorable. De nombreux critiques accusent Manchin d’être influencé par les contributions électorales et l’industrie charbonnière.

Qu’en est-il des 50 républicains du Sénat ? Qu’est-il arrivé à Susan Colllins du Maine, Ron Johnson du Wisconsin et Pat Toomey de Pennsylvanie ? Leurs États ont soutenu Biden l’année dernière et tous leurs gouverneurs sont des démocrates. Pourquoi doivent-ils voter contre le projet de loi Build Back Better parce que le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell du Kentucky le leur a demandé ? Le gouverneur de McConnell est d’ailleurs un démocrate.

L’impasse sur le projet de loi peut également être attribuée à l’apathie et au comportement des plus puissants partisans de Build Back Better. Le taux de participation à Philadelphie, Detroit et Milwaukee était suffisamment faible pour contribuer non seulement à la victoire de Trump en 2016, mais également à la réélection de Toomey et Johnson. Si Hillary Clinton était alors élue, aurions-nous même besoin de cette législation maintenant ? Si des démocrates de Pennsylvanie et du Wisconsin étaient alors ajoutés au Sénat, Biden devrait-il implorer le vote de Manchin ?

Des soi-disant progressistes comme Alexandria Ocasio-Cortez ont réussi à détruire leur crédibilité, notamment à cause de leurs attaques contre Israël. Leurs arguments en faveur du projet de loi auraient pu être pris suffisamment au sérieux pour inciter Manchin à voter pour le projet de loi.

Tout cela aurait-il même été nécessaire si William Paterson n’avait pas déclaré que les petits États seraient « engloutis » par une législature proportionnée ? Dans un système plus proportionné, les politiques américaines d’aujourd’hui pourraient être très différentes. Paterson n’a pas reconnu que le statut du New Jersey pourrait être inversé un jour. Le New Jersey n’est pas seulement l’un des États les plus peuplés à l’heure actuelle, mais aussi l’un des plus riches. Il contribue des milliards de dollars d’impôts de plus au Trésor fédéral qu’il n’en récupère.

James Madison s’est opposé à la structure du Sénat lorsqu’il était délégué au congrès. Il s’est joint à quatre autres délégués pour rassembler leur soutien en faveur de quelque chose de mieux, mais personne d’autre n’était intéressé. Après que les délégués aient signé la Constitution, Madison a écrit en faveur de la disposition du Sénat dans les documents fédéralistes, probablement parce qu’il voulait que la Constitution soit ratifiée par les 13 États, même avec ses défauts.

Comment notre système peut-il se transformer pour refléter les besoins de la majorité ? Quelques propositions modestes : Complétez le tout par les plus évidentes. Supprimer le collège électoral. Comme de nombreux critiques l’ont insisté, le collège électoral peut priver la majorité du pouvoir.

Le Sénat doit être plus proportionné. Une législation qui profiterait à 39,5 millions de personnes ne peut plus être prise en otage par un État peuplé de moins de 600 000 personnes. Les sénateurs de Californie ont reçu plus de voix que certains anciens présidents, et Dick Cheney était autrefois le seul membre du Congrès du Wyoming bien avant de devenir vice-président. La population actuelle du Wyoming est bien inférieure à celle du district moyen du Congrès.

Pour renforcer le pouvoir majoritaire, les États pourraient varier dans leur nombre de sénateurs représentant des sections géographiques de chaque État. Les États de moins d’un million d’habitants perdraient chacun un de leurs deux sénateurs tandis que les grands États seraient autorisés à élire trois sénateurs ou plus.

La Pennsylvanie, par exemple, pourrait être représentée par trois sénateurs, chacun occupant des zones distinctes – un pour Philadelphie et sa banlieue ; une seconde pour Pittsburgh et l’ouest de la Pennsylvanie ; et un troisième sénateur pour le reste de l’État. Feu Arlen Spectre, un républicain, a majoritairement soutenu la politique de son parti malgré les divergences, mais comment aurait-il voté si son autorité s’était limitée à Philadelphie, à sa banlieue et peut-être à d’autres comtés voisins ?

Des quatre États les plus peuplés, New York et la Floride pourraient avoir quatre sénateurs ; Texas, cinq sénateurs ; et Californie, six sénateurs. Cela signifierait que le comté de Los Angeles, qui comprend près d’un quart de l’État, pourrait obtenir la représentation complète d’un sénateur et partager la représentation avec un autre. La ville de New York pourrait recevoir une représentation presque complète de deux sénateurs (9 millions sur les 20 millions de l’État).

Pour la Chambre des représentants, chaque membre pourrait avoir droit à un vote pondéré sur la législation pour chaque vote obtenu lors de ses élections. Un membre du Congrès qui a reçu 250 000 voix aurait plus de poids à chaque vote du Congrès qu’un autre qui a reçu 150 000 voix.

Comment accomplir ces exploits est une autre affaire. La plupart de ces propositions doivent être soumises au processus d’amendement, qui est un parcours du combattant qui lui-même doit être amendé. C’est un processus extrêmement difficile qui peut être facilement bloqué au Congrès et, s’il atteint miraculeusement le processus de ratification, laissé en sommeil par seulement un petit nombre d’États à faible population.

Pour mettre fin ou réviser l’obstruction systématique, les démocrates doivent obtenir une augmentation nette de deux sénateurs supplémentaires, que ce soit en tant que démocrates ou indépendants qui caucus avec les démocrates. Manchin et Kyrsten Sinema de l’Arizona, également démocrate, refusent de soutenir des changements importants à l’obstruction systématique.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’un nombre suffisant de candidats qui parlent au nom de la majorité pourront être élus en 2022 et au-delà afin que les démocrates puissent détenir la majorité à la Chambre et que les démocrates ou les indépendants occupent deux autres postes au Sénat.

Des miracles peuvent arriver.

