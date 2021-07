Blanchiment des dents avec des « gommes magiques », la nouvelle tendance dangereuse sur TikTok

04/07/21 à 17h30 CEST

En permanence, les réseaux sociaux sont orateur de nouvelles tendances suivies par des milliers d’utilisateurs : mode, voyage, gastronomie, danse ou lifestyle. Le problème se pose lorsque ces nouveaux conseils ou défis n’ont aucun base scientifique et, s’ils sont suivis, ils peuvent présenter un risque très grave pour notre santé.

Nombreux sont les exemples qui, ces dernières années, ont alarmé le monde de la santé, comme la consommation de lait cru, l’utilisation aveugle de lingettes imprégnées d’antibiotiques pour lutter contre l’acné, sans théories négationnistes du coronavirus lancé par certains « influenceurs ».

Le dernier à sonner l’alarme est le Conseil général des dentistes. Si, il y a quelques mois, nous avons vu comment certains influenceurs encouragé leurs adeptes à se limer les dents avec une lime à ongles, ou à utiliser du charbon actif pour les blanchir (les deux actions érodent l’émail des dents), la dernière chose est de passer une “Gomme magique” par les dents pour enlever les taches.

Les experts en santé bucco-dentaire mettent en garde contre le danger de cette pratique pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il faut se rappeler que le «gommes magiques»Les nettoyants abrasifs sont-ils utilisés pour enlever les taches sur les murs et autres surfaces.

Ils sont composés de mousse de mélamine, un produit chimique très ancien dont la composition contient du formaldéhyde, hautement toxique et potentiellement cancérigène.

Le docteur Royaume d’Oscar Castro, Président du Conseil Général des Dentistes, avertit que l’utilisation de la mélamine des soi-disant “gommes magiques” pour blanchir les dents est un véritable non-sens.

« D’abord parce que le seul effet de la mélamine est abrasif, c’est-à-dire que c’est comme passer du papier de verre fin sur les dents. Évidemment, il éliminera les taches externes, c’est-à-dire celles qui se sont accumulées sur l’émail (taches dues au tabac, au café, à certains aliments, etc.), mais il le fait en érodant l’émail, se terminant donc par une couche de le même “.

Une fois l’émail détruit, il n’y a pas de retour en arrière car il ne se régénère jamais. Et en enlevant cet émail le gênant commence à apparaître sensibilité dentaire.

Mais pas seulement ça. Les dentistes préviennent qu’à moyen terme, la couleur des dents soumises à ce processus deviendra plus jaunâtre, car, à mesure qu’une partie de la couche d’émail disparaît, la dentine sous-jacente (qui est beaucoup plus jaunâtre) deviendra plus évidente. L’idée est donc loin d’avoir un sourire radieux.

«Deuxièmement, ajoute le Dr Castro, il est impossible d’éroder l’émail de la dent sans frotter la gencive du collet de la dent, la soumettant à un traumatisme pouvant déclencher des lésions au niveau de la muqueuse. Enfin, tous les résidus toxiques de cette abrasion seront ingérés, avec les risques que cela comporte pour la santé générale.

Depuis le Conseil général des dentistes Il insiste, encore une fois, sur les dangers de suivre ce type de tendances sur les réseaux sociaux.

Donc, la meilleure chose que nous puissions faire avant tout changement que nous souhaitons apporter aux dents et améliorer notre esthétique bucco-dentaire, c’est aller dans une clinique dentairel au dentiste d’établir un diagnostic et, sur cette base, de recommander et d’effectuer les traitements les plus adaptés à chaque patient.