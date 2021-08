Blanco : “L’Espagne aura de meilleurs résultats avec plus de médias”

Alejandro Blanco (Orense, 70 ans) dit “ne pas avoir presque dormi” à Tokyo. Le précédent était difficile, en raison des restrictions, des options claires sont tombées et il y a eu d’agréables surprises. Avec un peu de chance (huit quatrièmes places) le bilan aurait été bien meilleur.

-Quelle note mettez-vous sur la participation de l’Espagne ?

-Un dix. Nous venons d’une période de cinq ans durant laquelle notre pays a souffert comme peu d’autres et les restrictions ont été nombreuses dues au COVID. Arrivé à Tokyo avec 322 petites annonces et ayant obtenu 17 médailles comme à Rio et Londres (enfin 18 pour la rétrocession de l’or à Lydia Valentin en raison du dopage de ses rivales), 42 diplômes soit quatre de plus qu’en 2016, huit quatrième places , ayant amené neuf équipes et que huit étaient en quarts et que trois étaient des médailles c’est mettre un dix. Il y a eu 115 athlètes d’équipe parmi les finalistes et 64 individuels, ce qui signifie que 55,59% sont parmi les huit meilleurs au monde. Et avec des pertes importantes telles que Rafa Nadal, Carolina Marín, Jon Rahm, Orlando Ortega ou Lydia Valentín, qui ont concouru blessées.

-Il y a encore eu 17 médailles, le chiffre pour Rio. Là, il a dit que les coupes dans les deniers publics pendant la crise avaient influencé la baisse (20 à Athènes, 19 à Pékin…). Sont-ils toujours payés ?

-Nous devons faire l’évaluation sereinement. Des pays qui ne comptaient pas dans le tableau des médailles sont apparus et commencent à se démarquer dans certaines disciplines parce que leurs gouvernements voient l’importance du sport et apportent des contributions qui dépassent clairement les investissements de l’Espagne. Je le dis dans un sens positif. Nous sommes un pays de 45 millions d’habitants avec certains des meilleurs athlètes du monde. Il faudrait faire une politique de promotion du sport et mener une étude rigoureuse avec des spécialistes pour voir dans quels sports il y a plus de possibilités, dans lesquels il faut investir dans la promotion… Avec plus de moyens, l’Espagne aura de meilleurs résultats. Désormais, dans le rapport résultats/investissement, l’Espagne est le meilleur pays du monde.

-La Grande-Bretagne a remporté 63 médailles. Pays-Bas, 34 ; Allemagne, 37 ; Italie, 39 ans ; France, 32 ans ; Hongrie, 19 ans. L’Espagne est le dixième pays européen du tableau des médailles sans compter la Russie. Quelle analyse en faites-vous ? Si nous nous en tenons aux médailles, nous ne sommes pas si bons…

– Il faut voir quel argent ils destinent dans ces pays au sport. Le budget d’une fédération italienne est huit fois celui d’une fédération espagnole ou française. C’est pourquoi je parle toujours de résultats/investissement. Avec ce que nous avons, nous obtenons les meilleurs résultats possibles. Nous restons lorsque nous avons passé une période de réduction des investissements de plus de 50 %. Aujourd’hui, il a été augmenté et le gouvernement bénéficiera également de fonds européens (300 millions d’euros en six ans). Cela, avec une planification plus minutieuse, est la clé.

-C’est-à-dire que pour faire le grand saut, pour atteindre ces 22 médailles à Barcelone, la seule recette magique est d’avoir plus d’argent…

-Dans ces Jeux, nous avons terminé avec huit quatrièmes places. Nous sommes en mesure d’atteindre ces 22. Les étoiles doivent s’aligner, mais le niveau est là. L’Espagne n’a pas de limites s’il y a un bon mélange d’investissements privés et publics. Avec ce que nous avons, le résultat est extraordinaire.

-Nous avons dit au revoir à des gens comme Pau et Marc Gasol, Raúl Entrerríos, Javi Gómez Noya… Y a-t-il des relais ?

-Ceux-ci sont irremplaçables. Mais on a déjà vu des jeunes se battre et gagner dans des spécialités impensables. L’avenir s’annonce spectaculaire s’il y a de la planification.

-Deux médailles, l’or d’Alberto Ginés en escalade et l’argent d’Adriana Cerezo en taekwondo, sont venues du programme Telefónica Podium pour les jeunes talents. Doit-on les aider davantage ?

-Álvaro Martín et Diego García Carrera ont également terminé quatrième et sixième en progression. Ray Zapata a commencé là-bas ou Marcus Cooper. C’était un pari pour les moins de 23 ans sans bourse ADO et cela a fonctionné. À Rio, il y avait 22 de ce programme. C’est une ligne dans laquelle il faut influencer, soutenir avec des programmes spécifiques aux jeunes ayant des possibilités.

-Vous devez travailler dans des sports de niche ? Je vous donne l’exemple de la Grande-Bretagne avec le cyclisme sur piste, où de nombreuses médailles sont distribuées et ils en ont remporté six.

-S’il y a des moyens, ces programmations spécifiques doivent être faites. Je pense que c’est une tâche que le Conseil supérieur des sports va entreprendre avec les fédérations. Je pense qu’il va y avoir un pari sur le sport. Promouvoir le haut niveau chez ceux qui ont déjà des résultats et soutenir la promotion et la recherche de talents à moyen et long terme chez ceux qui n’en ont pas.

-Au cours de ce cycle, vous et les fédérations avez eu affaire à divers ministres et secrétaires d’État. Une plus grande stabilité serait-elle agréable ?

– Cela ne me correspond pas, c’est une question politique … Mais en ce moment, il y a un projet important avec le gouvernement pour définir le modèle du sport espagnol pour les prochaines années. Cela a commencé avec José Manuel Rodríguez Uribes et nous allons le reprendre avec Miquel Iceta. Si nous ne cherchons que le résultat, cela vaut la peine de ce que nous faisons. Si nous le considérons dans son ensemble et le traitons en collaboration avec les communautés autonomes, ce sera beaucoup mieux. Nous avons déjà les athlètes et s’il y a un bon travail, il sera possible de se lancer en Espagne.