Blanco, sans opposition, avant son cinquième mandat

30/11/2021 à 12h45 CET

Alexandre Blanc Demain, il entamera son cinquième mandat consécutif en tant que président du Comité olympique espagnol (COE), organe qu’il dirige depuis 2005, et il le fera comme le seul candidat comme lors de ses trois précédentes réélections puisqu’il n’avait qu’un rival. à sa première élection dans la figure de Mercedes coghen.

Il y a quatre ans, après les Jeux de Rio 2016, il avait annoncé que ce serait la dernière fois qu’il se présenterait pour le poste, mais en mai dernier, lors de l’Assemblée de l’instance, il a révélé son changement d’avis. « Si j’ai votre soutien, je serai immensément heureux. Si je ne l’ai pas, j’ai été immensément heureux ici. »

Ces mots ont été prononcés après avoir parlé avec plusieurs membres de l’assemblée et plusieurs chefs de projets qui ont provoqué ce changement avant les Jeux de Tokyo, où l’Espagne a répété le nombre de médailles -17, avec moins d’or car maintenant il y en a eu 3 et puis il y en avait 7 – mais avec 42 diplômes qui permettent de rêver d’un meilleur résultat en trois ans à Paris.

Avant, dans seulement deux mois, arriveront les Jeux d’hiver de Pékin, dans lesquels le rêve est d’améliorer les deux bronzes de PyeongChang 2018 remportés par le madrilène Javier Fernández en patinage artistique et ceutí Regino Hernandez, en snowboard boardercross.

L’élection de demain ouvre un nouveau cycle olympique avec Pékin et Paris à court et moyen terme et avec la perspective d’une nouvelle candidature olympique d’hiver dans les Pyrénées, qui rejoint certains signes d’intérêt une nouvelle fois montrés par Madrid.

La récente condamnation à 30 ans de prison de l’ancien président du Comité olympique brésilien (COB), Carlos Arthur Nuzman, accusé d’avoir versé des pots-de-vin lors de l’élection lors de laquelle Rio de Janeiro a remporté les Jeux de 2016 contre Madrid, pourrait avoir un certain poids dans une décision encore à prendre dans la capitale.

Mais demain clôturera également un cycle inévitablement conditionné par la pandémie, au cours duquel le COE s’est efforcé de soutenir les athlètes au loin lorsque les Jeux de Tokyo ont dû être reportés et de trouver des moyens de ne pas arrêter de faire de l’exercice et de concourir de la manière la plus sûre.

Une époque où le COE s’est également employé à valoriser la valeur sociale du sport que son président défend. Il y a un an, il a reçu le certificat d’entité sportive durable aligné sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, ce qui en fait le premier comité olympique au monde et la première entité sportive espagnole à l’avoir reçu. Le résultat est la création du label de durabilité qui est décerné aux compétitions conformément à ces principes.

Une autre initiative innovante a nommé un centre sportif à Getafe (Madrid) du nom de son président. Centre Extérieur Blanc C’est le premier centre sportif pour réfugiés au monde avec lequel ils souhaitent favoriser leur développement personnel et faciliter leur intégration dans la société par le sport, encadré dans le programme spécifique du CIO lorsqu’il a créé une équipe de réfugiés pour Rio à laquelle le COE a collaboré. .

La santé financière est une autre de ses garanties. Selon les dernières données rendues publiques, le déficit prévu pour cette année de 1 071 611 euros n’est pas préoccupant étant donné que depuis 2016 il dispose d’un excédent de plus de deux millions qui le couvrira. En 2022, il percevra 3,31 millions d’euros du budget général de l’État.